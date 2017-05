Sport Schwarzenfeld

08.05.2017

4

0 08.05.2017

Acht Sportler des Lauftreffs Schwarzenfeld starteten bei zwei Laufveranstaltungen. Bei kühlen aber guten äußeren Laufbedingungen gingen fünf Athleten beim 29. Teublitzer Naabtallauf auf die Strecke. Auf dem flachen und sehr schnellen Rundkurs lief Manuela Pronath über fünf Kilometer nach 23:10 Minuten über die Ziellinie. Das bedeutete Platz eins in der Altersklasse W50.

In der gleichen Altersklasse belegte Birgit Starke mit einer Zeit von 27:06 Minute Platz drei. Ebenfalls Dritte wurde Simone Bauer einer Zeit von 23:10 Minuten in der freien Frauenklasse über die Fünf-Kilometer-Strecke. Im vorderen Mittelfeld platzierten sich Hans Pronath und Alexander Süß bei den Herren über fünf Kilometer sowie Roland Nusche und Hans Süß auf der zehn Kilometer langen Strecke.Beim zweiten Lauf der OVL-Serienwertung in Pleystein wurde Sabine Wirt in der Altersklasse W60 über die Distanz von 4200 Metern mit einer Zeit von 22:27 Minuten Erste in ihrer Altersklasse.