Sport Schwarzenfeld

24.01.2017

0

0 24.01.2017

Die Herren der HSG Naabtal/Schwarzenfeld haben in der BOL plötzlich wieder eine gute Ausgangsposition. Gegen Herzogenaurach waren die vor allem gegen Ende hin in ganz toller Form.

Nach dem Sieg beim Spitzenreiter Forchheim bezwangen die Handballer der HSG Nabburg/Schwarzenfeld auch Herzogenaurach und übernahmen Platz drei in der Bezirksoberliga. Allerdings verlief das Spiel deutlich knapper, als es der 29:22-Endstand vermuten lässt.Das Spiel begann sehr ruppig. Teilweise wurde überhart verteidigt, so dass die Schiedsrichter bereits in den ersten 15 Minuten fünf Zwei-Minutenstrafen verteilten. Das Angriffsspiel der HSG funktionierte an sich ganz ordentlich gegen die passive Abwehr der Franken. Immer wieder kamen die Rückraumschützen der HSG in gute Wurfsituationen. Das ist typisch für die Herzogenauracher, die über einen guten Angriff verfügen, jedoch oftmals eine schwache Abwehr stellen. Torreiche Partien sind meist die Folge.Über 3:3 bis hin zum 9:9 konnte sich keine der Mannschaften einen Vorsprung verschaffen. Zu oft verlor der HSG-Mittelblock das Eins-gegen-Eins gegen den bulligen Mittelmann der Franken. Im Angriff vergab die HSG ein, zwei klare Chancen zudem freistehend. So ging es nur mit einer knappen 14:13-Führung in die Halbzeit.Etwas besser kamen die Gäste aus der Kabine zurück und führten nach 35 Minuten mit 16:17. Der wurfgewaltige Halblinke der Gäste netzte nun in dieser Phase wiederholt ein. Auf Seiten der HSG waren es meist Jaroslav Strejc und Basti Blödt, die auf Außen sicher verwandelten. Beim Stand von 20:21 deutete alles auf eine spannende Schlussphase hin. Doch ab der 50. Minute zündete die HSG den Turbo: Der bis dahin bereits sehr ordentlich haltende Florian Sturm avancierte zum Matchwinner und vernagelte das Tor. Er hielt auch drei Siebenmeter. Unterstützung bekam er von einer endlich aggressiv und leidenschaftlich verteidigenden Abwehr. Die Ballverluste der Franken wurden postwendend mit Tempogegenstößen und konsequentem Positionsspiel bestraft. Es gelang ein furioser 9:0-Lauf, der natürlich auch die Entscheidung im Spiel bedeutete.Nach Abpfiff freute man sich über den nächsten Sieg gegen eines der Topteams. Damit beträgt der Rückstand nach ganz oben nur noch drei Punkte. Allerdings darf der deutliche Sieg nicht über 40 mittelmäßige Minuten hinwegtäuschen. Erfreulich bleibt allerdings die Erkenntnis: Sobald die Schützlinge von Trainer Daniel Kessler ihr Potenzial abrufen, gibt es zwei Punkte.HSG-Tore: Blödt 7/1, J. Strejc 6, Kiener 4, Schiessl 4, Schanderl 3, Spiller 2, Kübler 2, Held 1