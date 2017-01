Sport Schwarzenfeld

27.01.2017

27.01.2017

Noch ist der Tabellenkeller etwas entfernt, doch die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld trauen dem Frieden nicht so ganz. Eine zweite Heimpleite in Folge könnte das Team wieder in Nöte bringen.

Mit Gegner gleichziehen

Zum Rückrundenstart bestreiten die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld erneut ein Heimspiel. Sie empfangen am Samstag im Sportpark in Schwarzenfeld um 17.15 Uhr die HSG Mainfranken.Die Spielgemeinschaft aus Unterfranken dürfte für die HSG-Damen ein unangenehmer Gegner werden. Bereits im Hinspiel war es für die Oberpfälzerinnen ein harter Kampf gegen eine nicht überragende Mannschaft der Mainfranken, bei der sie mit 24:27 den Kürzeren zogen. Nicht nur die Vorrundenbegegnung war reine Kraftsache. Auch in der vergangenen Saison taten sich die HSG-Damen schwer gegen ein körperlich überlegenes Team, das momentan auf Platz sechs liegt.Durch die Niederlage der HSG-Damen vergangenes Wochenende wird die Partie ein wichtiges Spiel. Mit einem Sieg würden sie mit den Unterfranken gleichziehen und sich eventuell um einige Tabellenplätze verbessern. "Die Punkte vergangenes Wochenende hätten wir gut gebrauchen können. So müssen wir wieder kämpfen, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen", sagt HSG-Coach Uli Reitmeier vor der Partie am Samstagabend. Die letzten Begegnungen seiner Schützlinge waren durch Ballverluste und Abstimmungsproblemen in der Abwehr gezeichnet."Die Partie vom vergangenen Wochenende haben wir aber weggesteckt. Wir konzentrieren uns voll auf den Bayernliga-Absteiger. Geduld wird von immenser Wichtigkeit sein. Die Mannschaft ist schwer einzuschätzen, aber wir werden uns für die Niederlage in der Vorrunde revanchieren und die Punkte bei uns lassen."