Sport Schwarzenfeld

24.01.2017

24.01.2017

Der Spitzenreiter war am Ende doch eine Nummer zu groß: Irgendwie hatten sich die Handballerinnen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld die Niederlage auch selbst zuzuschreiben.

Meine Mädels haben komplett in der Abwehr geschlafen. HSG-Trainer Uli Reitmeier

Die Aufgabe wäre für die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld machbar gewesen. Sie scheiterten jedoch wieder einmal an sich selber und verloren am Samstag verdient mit 21:27 gegen die SG Schwabach/Roth.Wie erwartet gingen die Franken von Anfang an sehr hohes Tempo. Die HSG-Damen zogen aber mit und agierten in der Abwehr aggressiv. Gestützt durch Paradeaktionen von Torfrau Theresa Weiherer und schönen Angriffsaktionen verschafften sich die Oberpfälzerinnen eine 3:1-Führung. Es schien, als ob die Gäste die HSG-Damen etwas unterschätzt hätten, doch das Blatt wendete sich. Die Mannschaft aus Schwabach gewann immer mehr Oberwasser und die Reitmeier-Truppe scheiterte ein um das andere Mal an der gegnerischen Torfrau. Und auch in der Defensive klappte nicht mehr viel: "Meine Mädels haben komplett in der Abwehr geschlafen", meinte HSG-Trainer Uli Reitmeier. Viele Ballverluste auf Seiten der HSG machten es dem Tabellenführer aus Franken sehr leicht, sich abzusetzen. Die HSG kämpfte sich danach wieder etwas her und verkürzte auf 11:13. Kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch wurden Fehlpässe der Oberpfälzerinnen gnadenlos bestraft, so dass die HSG zur Pause mit 11:16 hinten lag. "Der Tabellenführer präsentierte sich nicht so stark wie erwartet, aber durch die vielen Fehlpässe und Ballverluste machten wir es ihm einfach zu leicht", analysierte Reitmeier den ersten Abschnitt.Zu Beginn der zweiten Spielzeit übten die Gäste gleich immensen Druck aus. Die HSG-Abwehr brach immer mehr zusammen und bot den treffsicheren Rückraumschützen große Lücken. Die Effektivität der SG-Spielerinnen nahm immer mehr zu, während der Gastgeber Rückschritte verzeichnete. Ideenlosigkeit in der Offensive hatte zur Folge, dass die Heimmannschaft acht Minuten lang keinen Treffer erzielte. Der Spitzenreiter zog immer mehr davon. Die jüngste in der HSG-Mannschaft, Theresa Stubenvoll, zeigte sich an diesem Tag sehr nervenstark und treffsicher und konnte so das Ergebnis immer wieder etwas korrigieren. Die Kräfte der Mannschaft aus Franken schwanden zwar, doch der Gastgeber nutzte die sich bietenden Chancen nicht konsequent und leistete fast keine Gegenwehr. Am Ende war es eine unnötige 21:27 Niederlage."Wir haben uns leider sehr schlecht präsentiert", war Reitmeier enttäuscht. "Zu viele Fehler spielten den Gästen in die Hände. Wir müssen diese Begegnung schnell vergessen und uns auf das erneute Heimspiel nächstes Wochenende gegen die HSG Mainfranken konzentrieren."HSG-Tore: Theresa Stubenvoll 5/3, Ramona Völkl-Simbeck 5, Anna Stubenvoll 4/1, Nathalie Fleischmann 3, Anna Heyn 1, Carina Czichon 1, Anna Kovarikova 1, Verena Luley 1