Sport Schwarzenfeld

27.04.2017

0 27.04.2017

"Knapp 700 Mitglieder wollen bewegt werden", machte FC-Vorsitzender Rolf Görner bei der Jahreshauptversammlung der Sparte Turnen deutlich und hatte für Funktionäre und Übungsleiter umfangreiche Dankesworte parat.

(mab) Weniger erfreulich war der spärliche Besuch und damit das mangelnde Interesse an der Jahresversammlung. Görners Dank richtete sich in erster Linie an Spartenleiterin Iris Dirrigl und die vielen Übungsleiter, die mit ihrem Engagement für einen optimalen Trainingsablauf sorgen. An die "heimliche Chefin der Senioren", an Gabi Beck gewandt, zeigte der Vorsitzende auf, welch großen Stellenwert diese aktive Altersgruppe innerhalb der Sparte einnimmt. An die "gute Seele des Vereins", an Monika Leitner, wurden Dankesworte für ihr aktives Mittun in diversen Bereichen gerichtet. Eine herausragende Ehrung erfuhr Übungsleiterin Susanne Hermann, die ihre Tätigkeit seit 30 Jahren ausübt. Sie erhielt dafür das Ehrenzeichen in Gold.Dem stellvertretenden Spartenleiter Wolfgang Grabinger oblag die Aufgabe, den umfangreichen Jahresbericht zu den vielseitigen Angeboten vorzutragen. Auf 691 Mitglieder kann die Sparte stolz sein, so Grabinger. Er konkretisierte die Zahl mit 257 Kindern, 50 Jugendlichen und 384 Erwachsenen - das älteste Mitglied ist 94 und für das jüngste zwei Jahre. Mit ungebrochen großer Beliebtheit stellen sich die Yoga-Stunden mit Tanja Kiener dar. "Frauen bewegt euch!" Dieser Aufforderung von Manuela Pronath und Christine Baumer kommen wöchentlich maximal 30 Damen nach. Noch relativ jung im Angebot ist das Programm "Fit vor 12". Zumba für Kids, für Fitness, Strong Zumba und Zumba Step" erfreuen sich nach wie vor mit Iris Dirrigl, Katjenka Wild und Kerstin Vier großer Beliebtheit.Im evangelischen Pfarrheim trifft sich die Spielgruppe, die auf der Suche nach einer Übungsleiterin ist. Für 40 Kinder von 3 bis 6 Jahren gibt es ein sehr gut angenommenes Kinderturnen mit Karin Gsödl und Heike Lingl. In den beiden anderen Gruppen sind die Schwierigkeitsgrade den Altersgruppen angepasst. Betreuerinnen sind Tina Hadasch und Bettina Shipos. "Parkour und Freerunning" mit den Übungsleitern Richard Polter und Wolfgang Grabinger wird an zwei Wochentagen angeboten. Für Seniorenfitness sorgen Gabi und Silvia Beck bei der Seniorengymnastik und beim Gesundheitssport, sowie bei den Aqua-Fitnesskursen. "Funktionsgymnastik 50 plus" mit Evi Lehner oder "Mollig und mobil" mit Johanna Pösl vervollständigen das Programm für Senioren. Ab dem Frühjahr heißt es wieder "Walking" mit Gertrud Schmidt, rhythmisch unterwegs sind die "Tanzwütigen" bei Angela Weidner bei "Tanz dich fit". Susanne Hermann trainiert die Rückenmuskulatur ihrer Teilnehmer und kann damit große Erfolge aufweisen. Zum sommerlichen Höhepunkt zählt das Sportabzeichentraining.