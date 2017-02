Sport Schwarzenfeld

06.02.2017

0

0 06.02.2017

Die Herren der HSG Nabburg-Schwarzenfeld haben aus Regensburg einen Punkt entführt. Im Oberpfalzderby beim ESV hieß es am Ende 27:27. Über 60 Minuten gesehen ist das Remis aber für die HSG zu wenig. Nach den turbulenten Schlusssekunden war es aber ein gewonnener Punkt.

Keine Hilfe für Torwart

Die Gäste starteten stark in die Partie. Gegen die hart zupackende, aber etwas unbewegliche Abwehr der Regensburger fand die HSG oft die Lücken. Zudem war die Quote im Abschluss ausgesprochen gut. Schnell gelang eine 9:5-Führung. In der Abwehr entschied sich die HSG, den gefährlichsten Akteur der Domstädter, Benedikt Fuchs, nicht Mann zu decken, sondern aus einer 6:0-Abwehr frühzeitig den Werfer zu attackieren. Mit einem bärenstarken Flo Sturm im Tor gelang dies auch. Nach 20 Minuten stand auf der Anzeigentafel ein Sech-Tore-Vorsprung (7:13). Ohne Not leisteten sich die Nabburger vor der Halbzeit aber noch drei Schritt- und Doppelfehler. Der ESV nutzte dies und verkürzte bis zur Halbzeit immerhin auf 11:15.In der Halbzeit bemängelte "Interimscoach" Martin Strejc das zu passive Deckungsverhalten. "Würfe ohne Kontakt aus acht Metern. Das ist für unseren Torwart keine Hilfe."" Besserung brachte diese Ansprache allerdings nicht. Der Mittelblock der HSG kam regelmäßig spät. Insgesamt traf Fuchs allein aus dem Spiel heraus 10 Mal. Da die Domstädter den HSG-Rückraumschützen Armin Kiener in der Folgezeit kurz deckten, fand ein flüssiges Angriffsspiel auch nicht mehr statt. Der deutliche Vorsprung hielt noch bis zur 45. Minute. Die eh schon sehr harte Partie gipfelte in brutalen Fouls. Zwei Minuten vor Schluss hieß es 25:25 unentschieden. Nur Basti Blödt ließ sich nicht von der Hektik anstecken und verwandelte nicht nur alle Strafwürfe sicher, sondern erzielte auch fünf Sekunden vor Ende den Ausgleichstreffer zum 27:27.Danach überschlugen sich noch einmal die Ereignisse. Mit der Schlusssirene bekam der ESV noch einen strittigen Strafwurf zugesprochen. Kein einziges Mal hatten die Regensburger geführt. Und doch hatten sie nun den Sieg vor Augen. Florian Sturm jedoch parierte diesen Strafwurf. So freuten sich die Gäste über immerhin einen Punkt, der für die restliche Saison noch wichtig werden kann.Da Spitzenreiter Forchheim gegen die drittplatzierten Herzogenauracher verloren hat, liegt die HSG aktuell zwar nur auf Rang vier, verkürzte den Abstand zum Tabellenführer aber auf zwei Punkte.HSG-Tore: Blödt (8/6); Kiener (6), Schiessl (6); Spiller (3); Schanderl (2); J. Strejc (1), Held (1)