Sport Schwarzenfeld

14.05.2017

51

0 14.05.201751

Sie lieferten eine Klassepartie, verloren unglücklich mit 23:24. Ein Tor mehr - und die Damen der HSG Nabburg-Schwarzenfeld hätten die Landesliga Nord sicher gehalten. Jetzt kursieren wieder Gerüchte um ein Relegationsspiel. Der Verband hielt sich am Sonntag bedeckt.

Schwarzenfeld/Nabburg. In der Kabine war es mucksmäuschenstill. "Der Frust ist riesengroß", sagte HSG-Trainer Karl Söllner nach der 23:24-Niederlage am Sonntag beim Landesliga-Vizemeister SG Schwabach/Roth. "De facto sind wir zu 99 Prozent abgestiegen." Platz zehn nach dem letzten Spieltag hätte den Klassenerhalt bedeutet, jetzt rutschten die Oberpfälzer auf Platz 11 ab, da der HSV Bergtheim II den ESV Regensburg II in dessen Halle deklassierte und so noch das rettende Landesliga-Ufer erreichte.Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bergtheim mit ordentlicher Verstärkung aus der Bayernligamannschaft unterwegs war. Die HSG hätte sich somit nur selbst helfen können."Aber ich muss vor dieser Leistung einfach den Hut ziehen", lobte der neue Coach Söllner den Auftritt seiner Mädels. Auch der gegnerische Trainer habe den HSG-Auftritt in höchsten Tönen gelobt, berichtete er. Bis zehn Minuten vor Schluss führte die HSG mit zwei Toren Vorsprung, war drauf und dran, den einen, noch benötigten Zähler zu holen. Doch die Gastgeberinnen schlugen noch zurück. Die HSG-Damen konnten es nicht fassen. "Alle sind leer, wir wissen nicht, wie es weitergeht", sagte Söllner noch. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt, am Montag wird sich der Handballverband hoffentlich in Sachen Relegationsspiel erklären.