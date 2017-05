Sport Schwarzenfeld

21.05.2017

12

0 21.05.201712

"Das war ein überragender Auftritt meiner Mannschaft", war Trainer Wolfgang Stier kurz nach Spielschluss völlig aus dem Häuschen. "Wir hätten auch 7:0 oder 8:0 gewinnen können."

Heute hat man der Mannschaft sofort angemerkt, dass sie den letzten Schritt zum Titel machen will. Wolfgang Stier, Trainer 1. FC Schwarzenfeld

Amberg. (lst/mr) Gleich nach dem Sieg gab es für Stier die obligatorische Bierdusche. Der Begeisterung des Trainers tat der Bierschwall keinen Abbruch: "Heute hat man der Mannschaft sofort angemerkt, dass sie den letzten Schritt zum Titel machen will."Der 1. FC Schwarzenfeld ist Meister der Bezirksliga Nord und steigt damit in die Landesliga auf. Die Elf von Trainer Wolfgang Stier setzte sich beim FC Amberg II mit 4:0 (2:0) durch und verwies damit den SV Raigering auf den Relegationsrang.Der 1. FCS trat am Schanzl ganz im Stile eines Meisers auf und stellte frühzeitig die Weichen auf Sieg. Bereits nach 120 Sekunden fiel das erste Tor. Nach einem Foul am Ex-Amberger Jeremy Schmidt bekamen die Gäste einen Freistoß in zentraler Position zugesprochen. Aus 16 Metern trat Felix Peter an, der den Ball um die Amberger Mauer unhaltbar zum 1:0 in die Maschen schlenzte.Die Gastgeber brauchten einige Zeit, um sich von diesem frühen Rückstand zu erholen, schon setzte es den nächsten Nackenschlag: In der elften Minute landete einer lange Pass bei Schmidt, der diesen sehenswert verarbeitete und im langen Eck zum 2:0 unterbrachte - die Vorentscheidung.In den zweiten 45 Minuten versuchten die Amberger, die Partie zu drehen, doch weitaus gefährlicher präsentierten sich die Schwarzenfelder. Torjäger Bernhard Heinisch durfte einen langen Ball im Amberger Strafraum ungehindert annehmen und behielt gegen Torwart Donhauser die Nerven, 3:0 für Schwarzenfeld. In der 83. Minute fiel das vierte Tor für die starke Stier-Elf: Maximilian Ferstl spitzelte das Leder zum 4:0-Endstand ins Netz.FC Amberg II: Donhauser; Schmien, Hausmann, Knoll, Giehrl, Hüttner, Schreyer (56. Ram), Rössler, Geitner, Karzmarczyk, Klama (46. Reinwald)1. FC Schwarzenfeld: Kiener; Bayerl, Messmann, Schmidt (70. Schlagenhaufer), Heinisch (60. Ferstl), Bässler, Fischer, Bauer, Filinger, Ph. Peter (82. Zirngibl), F. PeterTore: 0:1 Felix Peter (2.), 0:2 Jeremy Schmidt (11.), 0:3 Bernhard Heinisch (53.), 0:4 Max Ferstl (83.) - SR: Thomas Gebhardt (Zell) - Zuschauer: 200