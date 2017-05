Sport Schwarzenfeld

Am Montag öffneten wieder alle 64 bayerischen DFB-Stützpunkte für interessierte Vereinstrainer die Türen und zeigten interessante Übungs- und Spielformen zum Thema "Basics des 1 gegen 1: Frontale Situation in der Defensive". Dies war bereits die 28. Veranstaltung dieser Reihe. Auch am Stützpunkt Schwarzenfeld waren 19 interessierte Vereinstrainer aus der Region dabei.

Die Stützpunkttrainer Stefan Grünauer und Christian Most demonstrierten unter der Moderation von Rainer Summerer mit den Stützpunktspielern im Jahrgang 2005/2004 wie man im Verein ein attraktives Trainingsprogramm anbieten und die Spieler mit altersgerechten Übungs- und Spielformen zielgerichtet verbessern kann. Eine ausgearbeitete Broschüre, die alle Teilnehmer erhielten, sollen die Trainer bei ihrer Trainingsvorbereitung im Verein unterstützen.Zusätzlich gab es noch die Information, das ab sofort ist die Online-Anmeldung unter www.bfv.de sowohl für den BFV-Talentsichtungstag am 16. Juli 2017 (Jungen) als auch für die BFV-Grundsichtung (Mädchen) am 26. Juni 2017 freigeschaltet ist. Gesichtet werden in diesem Jahr ausschließlich Talente des Jahrgangs 2006. Gesichtet wird bayernweit für die Aufnahme der besten Talente in die 64 bayerischen Stützpunkte. Das wöchentliche Stützpunkttraining ist der Einstieg in die professionelle Talentförderung des Bayerischen Fußball-Verbandes.