Sport Schwarzenfeld

25.04.2017

25.04.2017

Die Saisoneröffnung des Sportangelvereins Schwarzenfeld schrammte mit 119,0 Kilogramm gefangenen Fischen am Minusrekord vorbei. Nur im Angeljahr 2013 waren weniger Fische auf die Waage gekommen. "Es war zu kalt", sagte der Vorsitzende des Sportangelvereins, Rudi Lindner. Einige der Petrijünger waren schon vor dem Angelschluss wegen des kalten Wetters nach Hause gefahren.

Ab 6 Uhr morgens waren die 36 Sportangler an die Vereinsgewässer unterwegs, sie mussten um 10 Uhr das Anfischen beenden. Anschließend kam man im Vereinslokal Gasthaus Plank in Kögl zusammen, um den Erfolg nach dem Wiegen zu dokumentieren und das Angelgut für das Fischerfest im Juli als Steckerlfisch oder als Fischfilet herzurichten.Sebastian Osso war der einzige von den drei Junganglern, die an den Gewässern waren, der einen Fisch herauszog - eine Brachse mit 850 Gramm. Den größten Fisch, einen Karpfen mit 11 500 Gramm, hatte Franz Lotter am Angelhaken. Den größten Fang wiederum konnte Thomas Trautner mit 15 450 Gramm vorweisen. Neben einem Ehrenpreis konnte Trautner den Wanderpokal erringen.Franz Lotter kam mit 13 750 Gramm auf den zweiten Platz, vor Hans Jürgen Wagner mit 11 850 Gramm und Jan Höcke 10 800 Gramm, Peter Nowak (10.350 Gramm), Gunther Huhnholz (9850), Christian Seeber (8900) und Michael Bauer (7650).