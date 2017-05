Sport Schwarzenfeld

10.05.2017

10.05.2017

Vor einigen Tagen hielt der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Schwarzenfeld, seine Frühjahrsprüfung auf dem Übungsgelände am Tegelweiher ab. Hans Bernklau und sein "Aiko vom Tegelweiher" bewiesen dabei erneut ihre Klasse.

Gesamt-Tagessieg

(ksi) Insgesamt 14 Hunde waren zur Prüfung vorgestellt worden; alle Mensch-Hund-Teams haben die Prüfung bestanden und die Anforderungen gemeistert. Leistungsrichter Bernhard Babl aus Schwandorf beurteilte die Leistungen von Hundeführern und Vierbeinern bei der Begleithundeprüfung (BH), bei der Fährtenprüfung sowie im Schutzdienst.Vorsitzender Franz Gulz freute sich besonders darüber, dass so viele Zuschauer den Weg nach Schwarzenfeld gefunden hatten. Doch auch das Starterfeld war bunt gemischt. Der Vorsitzende begrüßte neben Teilnehmern aus der eigenen Ortsgruppe viele Teams aus den Ortsgruppen Hersbruck Alb, Eschenbach, Neumarkt, Amberg, Schwandorf und Regensburg.Die Fährtenprüfungen wurden in der Nähe des Vereinsheims auf dem Gelände von Landwirt Peter Bäuml aus Lindenlohe abgehalten. Dort wurden Fährten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden gelegt. Bei der Fährtenprüfung FH 1 hat der Hund 30 Minuten Zeit zum Suchen. Hier holte sich Marion Erath von der OG Neumarkt Mooswiese mit "Tygo vom Haus Silma" und 100 Punkten, Wertung "vorzüglich", den Tagessieg. Claudia Raab, OG Schwandorf, belegte den zweiten Platz mit ihrer Hündin "Alpha vom Hause Danböck" / 98 Punkte, Wertung "vorzüglich".In der Fährtenhundeprüfung FH 2 hat der Hund 45 Minuten Suchzeit. Das Mensch-Hund-Team Susanne Müller, OG Regensburg 07, und "Banji von Porta Principalis Dextra" meisterte diese Herausforderung und holten sich mit 99 Punkten, Wertung "vorzüglich", den Tagessieg. 96 Punkte und ebenfalls die Wertung "vorzüglich" erzielte Georg Nürnberger mit seiner "Dolly vom Sonnenhof".15 Minuten Suchzeit haben Hunde bei der Fährtenprüfung für FPr2. Susanne Müller, OG Regensburg 07, ging bei dieser Prüfung mit "Jugo" an den Start und holte 96 Punkte, Wertung "vorzüglich".Sieger in der Begleithundeprüfung war Doris Eckl vom HSV 'Fetzige Hund' e.V. mit "Moptopias Ninjago". Bernhard Babl begründete seine Entscheidung mit dem harmonischen Gesamtbild, das das Team geboten habe. Zudem haben folgende Hundeführer mit ihren Vierbeinern ebenfalls die Begleithundeprüfung bestanden: Marco Schertl, OG Schwarzenfeld, mit "Eiko vom Haus del Monte", Ute Wenk, OG Regensburg 07, mit "Moptopias Next 2You", Claudia Luff, OG Amberg 58, mit "Ronja Giant Groove Yves" und Sonja Zühlke, OG Amberg 58, mit "Paula".Reinhard Leichmann von der OG Eschenbach startete in der Internationalen Gebrauchshundeprüfung IPO 1 mit zwei Hunden: Mit "Vonarmen Ellie" bestand er die Prüfung mit 237 Punkten und mit "Bugeila Ariadne" schafft er 221 Punkte.In der IPO 2 startete neben Hans Bernklau und seinem "Aiko vom Tegelweiher" auch Rosari Traves mit "Illary von der Orangerie" und holte 232 Punkte. Hans Bernklau, OG Schwarzenfeld, bewies erneut sein Können als Hundeführer und sicherte sich mit "Aiko vom Tegelweiher" nicht nur den ersten Platz in der IPO 2, sondern holte sich mit 288 von 300 möglichen Punkten (Wertung "vorzüglich") zum wiederholten Mal den Gesamt-Tagessieg.Die Hunde hätten allesamt einen guten Ausbildungsstand, lobte Richter Bernhard Babl am Ende der Prüfung die Teilnehmer und ermutigte sie, weiter an der Ausbildung ihrer Vierbeiner zu arbeiten.