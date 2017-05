Sport Schwarzenfeld

(ksi) Die Ortsgruppe Schwarzenfeld des Vereins für Deutsche Schäferhunde, ließ es sich nicht nehmen, in einer kleinen Feierstunde ihr langjähriges Mitglied Erich Böhm hochleben zu lassen. Im Namen des Hauptvereins zeichnete der Vorstand der OG Schwarzenfeld, Franz Gulz, seinen Vereinskollegen Erich Böhm für 50 Jahre Treue zum Verein aus.

Erich Böhm ist seit 1967 Mitglied im Verein für Deutsche Schäferhunde, dem größten Rassezuchtverein der Welt. Mit einem Glückwunschschreiben, das Franz Gulz vor zahlreichen Vereinskollegen verlas, bedankte sich Hartmut Setecki, Geschäftsführender Direktor des Hauptvereins, bei Erich Böhm für seine langjährige Vereinstreue; als äußeres Zeichen der Wertschätzung erhielt er vom Verein eine Urkunde sowie eine Ehrennadel und ein kleines Präsent.Franz Gulz wies in seiner Ansprache darauf hin, dass der geehrte Vereinskollege seit einem halben Jahrhundert Mitglied beim Hauptverein ist, in der Ortsgruppe aber schon auf eine längere Mitgliedschaft zurückblicken kann. Am 24. Juli 1964 trat Erich Böhm der Ortsgruppe Schwarzenfeld bei. Seitdem hatte er alle wichtigen Vereinsämter inne: Er war Jugendwart, Zuchtwart, Ausbildungswart und Vorstand, zudem hat er seine Hunde in Österreich und der Schweiz bei Prüfungen vorgestellt.Seine Zucht "vom Irrenloher Damm" habe bei Schäferhundefreunden stets einen ausgezeichneten Ruf genossen, sagte Franz Gulz. Böhm habe den Verein maßgeblich mitgeprägt und verfüge über einen großen Erfahrungsschatz, von dem die Ortsgruppe nach wie vor profitiere. "Er hat den Verein verkörpert wie fast kein anderer", sagte Franz Gulz und bat Erich Böhm, auch weiterhin in seine "zweite Heimat", ins Vereinsheim am Tegelweiher, zu kommen.