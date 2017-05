Sport Schwarzenfeld

12.05.2017

0 12.05.2017

Trainer Adi Götz wohnt in Schwarzenfeld. Und somit spielt er auch ein bisschen gegen sich selbst, wenn sein SV Schwarzhofen am Samstag im Sportpark antritt. Vermasselt er dem 1. FC den Aufstieg?

Mit dem spannungsgeladenen Derby gegen den SV Schwarzhofen endet für den 1. FC Schwarzenfeld am Samstag (16 Uhr) die Heimspielserie in der Bezirksliga. Vor einer einfachen Aufgabe stehen die Gastgeber dabei nach Meinung von Wolfgang Stier nicht, denn die Elf von Adolf Götz wird nochmals alle Kräfte mobilisieren und versuchen, dem Titelaspiranten ein Bein zu stellen. Unabhängig vom Tabellenstand ist dieses Match für beide Seiten bedeutungsvoll."Es wird wohl die Tagesform entscheiden oder ein kleiner Fehler, den eine er zwei Mannschaften mehr macht", sagt der Schwarzenfelder Trainer mit Blick auf das Spiel.Von seiner Mannschaft erwartet Wolfgang Stier, dass sie gegen Schwarzhofen so auftritt wie in der zweiten Halbzeit in Schirmitz. Dort wäre nach dem Pausenrückstand bei zahlreichen Torchancen fast noch der Sieg gelungen. In dieser Phase hätten die Einstellung und die Moral gestimmt. Den SV Schwarzhofen sieht der Schwarzenfelder Coach als ein starkes Team an, das nach der Winterpause überragende Leistungen gezeigt hat und viele Tore erzielt hat. Diese treffsichere Offensive der Gäste gilt es auszuschalten. Für die Gastgeber geht es um wichtige Punkte für einen der ersten zwei Plätze. Dennoch stehen sie nicht unter Druck. "Wir sind mit dem bisher Erreichten zufrieden und stolz auf die Mannschaft, denn sie hat mehr erreicht, als erwartet worden war", meint Wolfgang Stier. Es versteht sich von selbst, dass Schwarzenfeld sein letztes Heimspiel und vor allem das prestigeträchtige Derby gegen den Nachbarn gewinnen möchte. In personeller Hinsicht sind die Aussichten sehr gut, denn bis auf den verletzten Marco Griebl steht der komplette restliche Kader zur Verfügung.Die Schwarzhofener waren nach dem 0:0 am Mittwoch gegen die SpVgg Vohenstrauß etwas enttäuscht, sie konnten damit aber auch ihre Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage ausbauen. Natürlich wollen sie die Gastgeber ärgern und nicht leer ausgehen.