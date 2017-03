Sport Schwarzenfeld

20.03.2017

36

0 20.03.201736

Sie standen völlig neben der Kappe: Die Handballerinnen der HSG Nabburg-Schwarzenfeld gingen am Sonntag bei der SG Kunstadt-Weidhausen total unter. Die Ereignisse der vergangenen Tage - der Trainerwechsel - ließen die Spielerinnen nicht unberührt.

Neue Saison, neuer Trainer

Drei Punkte vor der HSG

Wir haben ja auch schon viele gute spiele gezeigt. Jürgen Böhm, der zusammen mit Bernd Eckl bis Saisonende die HSG-Damen trainiert.

Erstmals gab Trainer Uli Reitmeier beim Spiel am Obermain nicht mehr die Anweisungen von der Trainerbank. Mitte vergangener Woche schon hatten sich Verein und Trainer getrennt. "Es hat einfach nicht gepasst", nannte HSG-Vorstand Christian Liebl am Montag den Hauptgrund. "Sie sind einfach nicht zusammengekommen." Zwischen Trainer und Mannschaft hakte es irgendwie. "Die Spielerinnen sind anscheinend auch mit seinen Vorgaben nicht klar gekommen", fuhr Liebl fort. Als zuletzt eine Besprechung im Hinblick auf kommende Saison anstand, kam all das auch zur Sprache. Reitmeier bot dabei auch einen sofortigen Rücktritt an. Der Vorstand nahm an. Man sei nicht im Bösen auseinander gegangen, versicherte Liebl weiter.Jürgen Böhm und Bernd Eckl werden jetzt das Team bis Saisonende coachen. Und sie müssen es schnell wieder in die Spur bringen, denn die Abstiegsplätze in der Landesliga Nord rücken immer näher. Nach der 13:32-Pleite in Kunstadt ist die Lage bedrohlicher denn je. Da Böhm und Eckl am Sonntag nicht dabei waren, coachten Tanja Söllner und Betreuerin Christine Fiala das Team. "Die Spielerinnen waren komplett von der rolle", blickt Söllner zurück. Das sei alles reine Nervensache gewesen. "Sie wollten unbedingt, aber es hat nichts geklappt." Schon zur Pause lag die HSG mit 6:16 Toren zurück. "Sechs Tore in einer Halbzeit, das sagt eigentlich alles", ergänzte Söllner. Die HSG-Damen blieben sogar einmal 18 Minuten ohne eigenes Tor. Erschwerend kam noch hinzu, dass Anna Kovarikova und Anna Stubenvoll bei dieser Partie nicht mit dabei waren.Böhm war bisher als Co- und Torwart-Trainer tätig, Eckl coacht die zweite Damenmannschaft, deren Saison bereits zu Ende ist. Ihr Engagement dauert zunächst bis Saisonende. Für die neue Spielzeit, das bestätigt auch Liebl, soll eine neuer Trainer verpflichtet werden.Die beiden Interimstrainer wollen das Team schnell auf Vordermann bringen. "Die Niederlage zuletzt war eine heftige Ohrfeige und so auch nicht zu erwarten", sagt Böhm. Dennoch habe die Mannschaft genug Potenzial, um auch nächste Saison in der Landesliga zu spielen. "Wir haben ja auch schon viele gute Spiele gezeigt." Derzeit liegt die HSG auf Platz 11 im 14er-Feld der Landesliga Nord. Je nachdem, welche Teams von oben runterkommen, kann dies auch schon ein Abstiegsplatz sein.Enorme Bedeutung kommt dem Heimspiel am Samstag (17.15 Uhr) gegen den SV Obertraubling zu. Die Gäste liegen nur drei Punkte vor der HSG. Eines weiß Böhm schon jetzt: "Das wird eine ganz heiße Kiste."