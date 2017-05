Sport Schwarzenfeld

20.05.2017

Amberg. Der Jubel war unbeschreiblich: Der 1. FC Schwarzenfeld steigt in die Landesliga auf! Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Stier siegte am Samstag beim FC Amberg II mit 4:0 (2:0) und sicherte sich damit am letzten Spieltag den Titel in der Bezirksliga Nord.

"Das war ein überragender Auftritt meiner Mannschaft", war Trainer Wolfgang Stier kurz nach Spielschluss völlig aus dem Häuschen. "Wir hätten auch 7:0 oder 8:0 gewinnen können." Gleich nach dem Sieg gab es für Stier die obligatorische Bierdusche. Der Begeisterung des Trainers tat der Bierschwall keinen Abbruch: "Heute hat man der Mannschaft sofort angemerkt, dass sie den letzten Schritt zum Titel machen will." Schon lange vergessen ist die 1:5-Pleite gegen den Nachbarrivalen SpVgg Pfreimd Ende März. "Die Niederlage damals hat sehr weh getan", sagte Stier am Samstag nochmal, "aber vielleicht war es eine Klatsche zur rechten Zeit." Nach dieser Schmach verloren die Schwarzenfelder kein Spiel mehr. Damit schaffte Schwarzenfeld in drei Jahren den Aufstieg von der Kreisliga in die Landesliga.Der SV Raigering, ärgster Konkurrent des 1. FC um den Titel, spielte am Samstag nur 1:1 beim FC Wernberg. Den "Panduren" hätte aber auch kein Sieg genutzt, weil bei Punktgleichheit die Schwarzenfelder den direkten Vergleich gewonnen hätten.Die Tore für die Schwarzenfelder bei der FC-Reserve erzielten Felix Peter, Jeremy Schmidt, Stürmer Bernd Heinisch, der seine Karriere beendet, und Maximilian Ferstl.