Sport Schwarzenfeld

07.05.2017

20

0 07.05.201720

Schwarzenfeld/Bochum. Er soll der Mannschaft in dieser sehr schwierigen Phase wieder Stabilität geben: Wolfgang Hesl kehrte am Sonntag im Zweitligaspiel Spiel beim VfL Bochum ins Tor von Arminia Bielefeld zurück. Ex-Trainer Jürgen Kramny hatte den Schwarzenfelder Mitte März vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg auf die Bank verbannt, Coach Jeff Saibene holte den Oberpfälzer jetzt zurück, nachdem dessen Vertreter Daniel Davari zuletzt einige Male gepatzt hatte.

Beim 1:1 der abstiegsbedrohten Bielefelder am Sonntag zeigte Hesl einige sehr gute Paraden und glänzte im Duell Mann gegen Mann. Beim späten 1:1-Ausgleich der Bochumer sah er etwas unglücklich aus, war aber machtlos. Der Ball senkte sich nach einer Bogenlampe von Selim Gündüz fies hinter den Keeper ins Tor. Keanu Staude hatte die Gäste aus Bielefeld vor 18 469 Zuschauern in der 7. Minute mit seinem ersten Zweitligator in Führung geschossen. Hesl wird auch in den wichtigen, restlichen Partien zu Hause gegen Eintracht Braunschweig und in Dresden im Arminen-Tor stehen.Die Zukunft des Schwarzenfelders ist derweil weiter offen. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Eigentlich hätte schon im Frühjahr eine Entscheidung über eine etwaige Vertragsverlängerung fallen sollen. Vor zwei Wochen gab es nun ein Gespräch, bestätigte Bielefeld-Manager Samir Arabi. Dabei habe man sich geeinigt, abzuwarten, bis die Saison vorbei ist. Die volle Konzentration gelte nur dem Kampf um den Klassenerhalt. In der Tabelle stehen die Bielefelder weiter auf einem direkten Abstiegsplatz, zum Relegationsplatz ist es aber nur ein Punkt Rückstand.