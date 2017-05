Vermischtes Schwarzenfeld

08.05.2017

1336

0 08.05.20171336

Ermittler der Amberger Kriminalpolizei haben am frühen Samstagmorgen zwei Drogendealer auf frischer Tat ertappt. Sie überraschten die beiden Männer bei der Übergabe von 1,4 Kilogramm Marihuana, nahmen sie fest und beschlagnahmten das Rauschgift.

Vorangegangen waren intensive Ermittlungen und Auswertung von Beweismitteln. Daraus ergab sich laut Polizei die Gewissheit, dass zwischen dem 48-Jährigen und dem 29-Jährigen ein Rauschgift-Deal in größerem Stil geplant war.Am Samstagmorgen (6. Mai) warteten die Ermittler dann zwischen 6 und 8 Uhr mit Unterstützung von Spezialkräften aus Nürnberg in einem Schwarzenfelder Firmengelände auf die beiden Männer. Die Männer trafen tatsächlich auf dem Gelände ein und gingen ihrem Geschäft nach, heißt es im Polizeibericht. Nach der vorläufigen Festnahme bestätigte sich der Verdacht der Polizei: Im Rucksack des 29-Jährigen fanden sie eine prall gefüllte Tüte mit den Drogen. Diese hatte ihm der 48-Jährige zuvor übergeben.Die beiden Festgenommenen wurden von den Kripobeamten in der Dienststelle vernommen. Die Staatsanwaltschaft Amberg beantragte gegen beide Personen Haftbefehle, welche vom Amtsgericht Amberg erlassen wurden. Beide Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.