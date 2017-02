Vermischtes Schwarzenfeld

10.02.2017

375

0 10.02.2017375

Rund 70.000 Euro ist der schwarze Audi A8 wert, nun ist er weg. Unbekannte haben das Auto, das in einem Hof im Ginsterweg stand, Donnerstagnacht gestohlen. Wie die Täter vorgingen, ist unklar.

Die Polizeiinspektion Amberg vermutet aber, dass sie mit technischen Hilfsmitteln dasknacken konnten. Die Polizei bittet die Bürger um Mihilfe: Wer etwas zum Diebstahl beobachtet hat oder wem Tage vorher Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, soll sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 melden. In den vergangenen Monaten ist es in der Region zugekommen.