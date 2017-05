Vermischtes Schwarzenfeld

07.05.2017

30

0 07.05.201730

Es war ein außergewöhnlicher Florianstag für die Schwarzenfelder Feuerwehr: Die Segnung des neuen Fahrzeuges HLF20 wurde zum Höhepunkt des Gedenktages für den Schutzpatron, der traditionell am 4. Mai gefeiert wird.

Mit einem Kirchenzug durch die Straßen des Marktes, an dem die Wehren aller umliegenden Ortschaften und Ortsteile zusammen mit diversen Vereinen teilnahmen, wurde der Festakt eingeleitet. Beeindruckend das bunte Spalier der Fahnenabordnungen, die zum Gottesdienst mit Pfarrer Heinrich Rosner als Zelebranten im Altarraum Aufstellung genommen hatten. Der Ortspfarrer nahm anschließend die Segnung des nagelneuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges in Anwesenheit von Ehrengästen, zahlreichen Bürgern und natürlich der Feuerwehrfrauen und -männer vor.Dank und Anerkennung zollten Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Manfred Rodde den Hilfskräften für ihr andauerndes Engagement. "Es ist von enormer Wichtigkeit, dass die Feuerwehren zusammen mit allen anderen Rettungsdiensten bedarfsgerecht ausgestattet sind" so Landrat Ebeling. Immerhin haben sich Landkreis und Freistaat mit einem ansehnlichen Betrag an der Finanzierung des knapp 430 000 Euro teuren Fahrzeuges beteiligt. Von "einem lange herbeigesehnten Tag" sprach Bürgermeister Manfred Rodde, der die Anschaffung des HLF zusammen mit dem Marktgemeinderat vor zwei Jahren mit auf den Weg gebracht hatte. Kreisbrandrat Robert Heinfling hob anhand von Einsatzzahlen in über 3000 Fällen im Landkreis den Stellenwert der Feuerwehren hervor.Erforderlich geworden war die Neuanschaffung des Löschfahrzeuges, da das alte Löschgruppenfahrzeug bereits über drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Verständlich die Freude bei den Verantwortlichen der örtlichen Wehr, als das hochtechnisierte Fahrzeug beim Hersteller in Österreich abgeholt werden konnte. Die beiden Kommandanten Stefan Sattich und Christian Sander informierten in dem zu einer Festhalle umfunktionierten Gerätehaus über technische Details des HLF 20. Ihr Dank richtete sich auch an die neue Geschäftsstellenleiterin Kathrin Schwarz, die mit Feuereifer die Umsetzung der Anschaffung begleitete.Hier die technischen Details: Das Fahrzeug ist auf ein MAN-Fahrgestell aufgebaut und verfügt über ein automatisiertes Schaltgetriebe mit zuschaltbarem Allradantrieb. Standheizung und Schleuderketten. Ein 2000-Liter-Löschwassertank und ein 200-Liter-Schaummitteltank vervollständigen neben umfangreicher sonstiger Ausstattung die technischen Neuheiten. Die Anschaffungskosten liegen bei 428 000 Euro.