Schwarzenfeld

16.05.2017

16.05.2017

Aktive Kirchenmusiker und Mesnerin Mina Wagner standen im Mittelpunkt eines besonderen Gottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde. Mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk wurde die Mesnerin überrascht, die aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe nach 14 Jahren abgibt.

Schon als Schüler

Am Sonntag Kantate predigte Pfarrerin Gentzwein über zwei Lieder, die Martin Luther geschrieben hat: "Ein feste Burg ist unser Gott" und "Verleih uns Frieden gnädiglich". Er benutzte damals viele Lieder, um seine reformatorische Botschaft weiter zu tragen. Gemeinsam mit der Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Sonja Haubelt, bedankte sich die Pfarrerin bei allen Kirchenmusikern, die das ganze Jahr über Gottesdienste und ein Konzert gestalten. Es sind Erwin Oppelt und Doris Schwarz als Organisten, Roland Willecke als Gitarrist und der Posaunenchor unter der Leitung von Renate Oppelt. Familie Oppelt ist darin mit drei Generationen vertreten. Als Geschenk erhielten die Musiker das gefilmte Luthermusical.Besonders geehrt wurde der Organist Erwin Oppelt, der seit 50 Jahren in verschiedenen Gemeinden an der Orgel sitzt - davon 42 Jahre in Schwarzenfeld. Er selbst erinnerte an seine Mutter, die ihn damals zum Orgelunterricht anmeldete. Gelernt hat Oppelt das Orgelspielen als Schüler an einer fränkischen Realschule, an der es kostenlosen Orgelunterricht gab: "Schon mit 15 Jahren habe ich dann meine erste Organistenstelle übernommen, in Ermetzhofen." Auf etwa 80 Einsätze im Jahr kam der Schüler damals. "Da musste ich bei jedem Gottesdienst spielen, bei jeder Taufe, Hochzeit und Beerdigung." Dafür gab es 300 Markt Taschengeld, die der örtliche Pfarrer einmal im Jahr ausbezahlt hat.Die Orgel in der Schwarzenfelder Christuskirche ist relativ neu. Im Jahr 2012 beschloss der Kirchenvorstand, die Orgel im Rahmen der notwendigen Renovierungsarbeiten zu erweitern. Aufgrund von Verschmutzung und Schimmelbildung musste das Instrument komplett zerlegt und gereinigt werden.Der in Lappersdorf ansässige Orgelbauer Rainer Kilbert machte ein Angebot, die Orgel im Zuge dieser Arbeiten mit gebrauchten Teilen auf die Größe zu erweitern, die ursprünglich vorgesehen war, aber wegen Platz- und Geldmangel nicht verwirklicht werden konnte. Der Preis für die Erweiterung sollte bei einem Zehntel des Preises für eine vergleichbare neue Orgel liegen. So begann nach dem Osterfest 2013 die "orgellose Zeit" des Umbaus.Zum 50-jährigen Kirchweihjubiläum wurde am 20. Oktober 2013 in einem Festgottesdienst die neue, zweimanualige Orgel von Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss feierlich eingeweiht.Was die Beendigung der Mesnertätigkeit von Mina Wagner anbelangt, so ist die Kirchengemeinde jetzt in einer schwierigen Lage und sucht dringend jemanden, der die Mesnertätigkeit übernimmt.