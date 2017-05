Vermischtes Schwarzenfeld

04.05.2017

6

0 04.05.2017

Etwas Tabak auf die Hand, Nase hinhalten, hochziehen und fertig. Mehr steckt nicht hinter dem Schnupfen. Oder doch?

(ksi) Ein Verein könne sich glücklich schätzen, wenn er langjährige Mitglieder in seinen Reihen hat, betonte Schnupfer-Vorsitzender Sepp Stangl und nahm mit Ehrenvorsitzendem Josef Hochmuth und Markträtin Gabi Wittleben Ehrungen vor. Wendelin Domes, Andreas Wilhelm, Josef Stürzer und Ludwig Kurz sind schon 10 Jahre dabei, Rosa Zettl, Josef Raith, Alois Graf und Rudi Neidl 15 Jahre. Hermann Kiener brachte es auf 20 Jahre, Maria Giedl ist 25 Jahre beim Verein. Max Stangl und Hermann Frey 40 Jahre und Anna Kurz 45 Jahre.In seiner Vorschau nannte Stangl für den Donnerstag, 25. Mai, eine Vater- und Muttertagfeier, die Teilnahme am Bürgerfest, am 23. Juli das Backofenfest mit dem "Dreierschnupfen", am 9. August ein Ferienprogramm mit Basteln und Ballonwettflug, im August den "Tag des Brotes" und ähnliches mehr.Bei der Aussprache wurde der Versammlung vorgeschlagen Erika Stangl für ihre Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dem wurde zugestimmt. Stangl gab bekannt, dass in Zukunft nur noch am ersten und dritten Freitag im Monat das Training stattfindet. Jeden dritten Mittwoch im Monat ist Rentnertreff.Gabi Wittleben sprach ein kurzes Grußwort in Vertretung für den Bürgermeister. Dabei stellt die Markträtin die Kameradschaft sowie das aktive Mitwirken bei den gemeindlichen Veranstaltungen heraus. "Ihr habt eine Unterkunft für den Verein geschaffen, die sehenswert ist", lobte sie.Vorsitzender Sepp Stangl bedankte sich in seinem Rechenschaftsbericht bei allen Helfern für die Unterstützung bei den Veranstaltungen - vor allem bei den vereinsinternen Terminen wie dem Ausbuttern, dem Backofenfest oder auch dem Tag des Brotes und nicht zuletzt der Beteiligung am Ferienprogramm der Marktgemeinde. Eine Vater- und Muttertagfeier und eine besinnliche Weihnachtsfeier rundeten das Programm des vergangenen Jahres ab.Dem Verein gehören zur Zeit 76 Personen an, das sind drei weniger als im Vorjahr. Auf das 50-jährige Jubiläum im 2018 angesprochen sagte Stangl, Mitgliederwerbung und Nachwuchsförderung müssten das große Ziel sein.