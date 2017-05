Feuerwehren auf Nachwuchssuche

Vermischtes Schwarzenfeld

02.05.2017

02.05.2017

"Bei den Mitgliederzahlen sind wir noch im grünen Bereich", sagt Kreisbrandrat Robert Heinfling. Doch werde es allmählich Zeit für verstärkte Nachwuchswerbung. Den Führungskräften der Feuerwehren rät er, sich nach "Seiteneinsteigern" umzusehen.

Die Einsatzstunden der 160 Feuerwehren im Landkreis summierten sich im vergangenen Jahr auf 48 122, geleistet von 5810 Aktiven, darunter 697 Frauen. Das geht aus einem Bericht hervor, den der Kreisbrandrat in der Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten aus dem Landkreis vorlegte. Sie fand am Sonntag im Miesberg-Restaurant statt.123 Jugendfeuerwehren führen derzeit 866 Jungen und 357 Mädchen an den aktiven Dienst heran. Die Feuerwehren haben 1045 Atemschutzträger (plus 106) in ihren Reihen. Für die drei neuen Lehrgänge in Schwandorf, Pfreimd und Teunz liegen bisher 15 Anmeldungen vor.Die Aktiven rückten 2016 zu 3836 Einsätzen aus. 2336 Mal war technische Hilfe zu leisten, 841 Mal brannte es. Der Rest entfiel auf Sicherheitswachen (253) , sonstigen Tätigkeiten (406) und Fehlalarmierungen (357). 17 Feuerwehren bekamen neue Fahrzeuge. Teuerste Anschaffung war die Drehleiter für die Feuerwehr Neunburg v.W. für eine halbe Million Euro. Ein neues Gerätehaus bekam die Feuerwehr Weihern.263 Aktive erhielten das staatliche Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre) oder Gold (40 Jahre). Das Digitalfunk-Update 2016 wurde erfolgreich abgeschlossen. Derzeit befinden sich 1309 Geräte in den Händen der Feuerwehren. 62 mussten repariert werden. Für die Anschaffung neuer Fahrzeuge stellt der Landkreis heuer 276 000 Euro an Fördermittel parat. Sieben Feuerwehren bekommen ein neues Fahrzeug: Wernberg, Oberköblitz, Nittenau, Schwandorf, Teublitz, Niedermurach und Teunz.Die Feuerwehren Schönsee, Nittenau und Winklarn feiern heuer das 150-jährige, Pullenried das 140-jährige Bestehen. Der Gesetzgeber hat die Altersgrenze für Aktive von 63 auf 65 Jahre angehoben. Im Namen der Landkreisbürger bedankte sich Landrat Thomas Ebeling bei den Aktiven für die Einsatzbereitschaft.