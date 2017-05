Vermischtes Schwarzenfeld

14.05.2017

17

0 14.05.201717

In anderen Orten des Landkreises wurde die Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit bereits eingeführt. Nun soll sie auch in Schwarzenfeld umgesetzt werden. So wünschen sich das zumindest der Elternbeirat, die Schulleitung und die örtliche Verkehrswacht.

Junge Mitglieder gesucht

Schlechte Parkmoral

"Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten" kann nach entsprechendem Beschluss durch den Bundesrat und auf Empfehlung des Verkehrsausschusses grundsätzlich Anwendung finden. Diese zeitnahe Umsetzung der Gesetzesänderung soll künftig auch in Schwarzenfeld für die Nabburger- und Bahnhofstraße greifen. Ein entsprechender Antrag wurde vom Vorsitzenden der örtlichen Verkehrswacht, Wolfgang Laaths, bei der Jahreshauptversammlung an Bürgermeister Manfred Rodde übergeben. Dabei wäre eine Änderung, die erst noch der Marktrat absegnen müsste, allenfalls für die Nabburger Straße erforderlich, da Tempo 30 in der Bahnhofstraße bereits gilt.Neben dem Bürgermeister waren auch Erster Polizeihauptkommissar Günther Vierl, Leiter der Inspektion Nabburg, und die Vertreterinnen der örtlichen Kindergärten anwesend. Durch gezielte Weiterbildungen, wie etwa das jährliche Radfahrtraining auf dem Schulsportplatz, könne Wissen und Technik vermittelt werden, betonte Laaths. Der jährliche Ausflug mit den Schüler- und Buslotsen gehörten auch im vergangenen Jahr zum Aufgabenbereich des Vereins. "Wir brauchen aber eine Blutauffrischung", sah zweiter Vorsitzender Reinhold Ziermeier ein wesentliches Ziel in der Vereinsarbeit. Er wünschte sich Mitgliedschaften jüngerer Verkehrsteilnehmer.Mit Fahrsicherheitstrainings und gezielten Aktionen für Senioren unter dem Motto "Fit im Auto- das richtige Training für sicheres Autofahren" warb der Seniorenbeauftragte des Vereins, Helmut Kramer, mit Ziermeier für diese landesweite Aktion. Ein Training zur Fahrsicherheit - bei der örtlichen Wasserwacht etwa - werde derzeit auf Vereinsebene mit der Verkehrswacht umgesetzt und könnte auch Beispielcharakter für Firmen und weitere Vereine sein, so der Gedanke der Verantwortlichen.Eine längere Diskussion entwickelte sich im Gremium zum Thema Parkmoral in der Ortsmitte. "Es ist erschreckend und rücksichtslos zugleich, wie etwa am Platz am Kreuz oder vor der Schule gegen die gesetzlichen Regelungen verstoßen wird", betonte der Bürgermeister zu diesem Thema, nachdem eine Reihe von Negativbeispielen erörtert wurden. Zum Problem des Parkens unmittelbar und trotz absolutem Halteverbot unmittelbar vor Schul- und Kindergartentüren sagte Susanne Kiener, Leiterin des Kindergartens St. Martin, kurz und bündig: "Die Kinder wollen und können zum Teil keine Strecke mehr zu Fuß auf sich nehmen und Eltern unterstützen dabei die fehlende Mobilität ihrer Sprösslinge."Als Beauftragte für die Schule zeigte Andrea Bäumler eine Programmvielfalt mit Lotsenausbildung, Wettbewerben und einem Ausflug nach Nürnberg in das Verkehrsmuseum für den betroffenen Schülerkreis auf. "Tempo 30 vor Schule und Kindergarten" war auch für die Pädagogin ein absolutes Muss im Sinne der Verkehrssicherheit der Kinder.