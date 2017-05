Für Bier und Baum gesorgt

Vermischtes Schwarzenfeld

21.05.2017

22

0 21.05.201722

Auf eine zünftige Miesbergkirwa stieß die Festwirtfamilie Hanauer mit Bürgermeister Manfred Rodde und den Kirwabaumvereinen an. Für einen stattlichen Baum ist auch schon gesorgt.

Martin Gradwohl, Repräsentant und Verkaufsleiter der Kulmbacher Brauerei, stellte das süffige Kirwabier vor, das von den Gästen der Familie Hanauer mit bester Note bewertet wurde.5,6 Prozent Volumenalkohol mit einer Stammwürze von 13,2 Prozent bestimmen seinen Charakter. Festwirt Josef Hanauer dankte für das Vertrauen der Gemeindeverantwortlichen. Er richtet die Kirwa nun bereits zum fünften Mal in Folge als alleiniger Festwirt aus.Am Kirchweihwochenende, dem 10. und 11. Juni steigt das Fest, das neben den liturgischen Höhepunkten mit Messfeiern in der Wallfahrtskirche bereits am Samstag mit dem Aufstellen des Kirwabaumes seinen Anfang nimmt. Ein Festzug begleitet den Baum, der zum vierten Mal von Stephan Kreissel gestiftet wird, durch den Ortskern zum Miesberg. Hier wird er mit vereinten Kräften der beteiligten Vereine in die Höhe gehievt.