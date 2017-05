Vermischtes Schwarzenfeld

02.05.2017

Die gemeinsame Freude am Hausgarten, in dem man sich wohlfühlen, leben, und ein Stück Natur erleben kann, hält viele Nachbarn und Freunde zusammen.

Mitglieder geehrt

(ksi) Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Schwarzenfeld, Gerhard Lenhart, wies darauf hin, dass nach einem leichten Rückgang, derzeit 390 Mitglieder organisiert sind. Doch der gute Besuch der Versammlung sei ein Beleg für die Zufriedenheit der Mitglieder mit der Arbeit und der Programmgestaltung. Sein Dank galt allen, die aktiv an der Gestaltung Schwarzenfeld mitwirken und den öffentlichen Anlagen mit großer Sorgfalt ein buntes Aussehen geben.Sehr gerne angenommen werde die Ausleihe vereinseigener Geräte. Lenhart bat die Benutzer eindringlich, die Geräte in sauberem Zustand zurück zu bringen. Lenhart erinnerte daran, dass an Fronleichnam der Altar am Marienplatz geschmückt und Heizölbestellung angeboten wurden. Josef Götz, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender, sagte in seinem Grußwort, dass bei einem Mitgliederrückgang eines Vereins die Gründung einer Jugendgruppe Pflichtaufgabe sei: "Dabei lernen Kinder bereits in frühen Jahren die Pflege der Natur, besonders aber den heimischen Garten kennen."Die Jahreshauptversammlung bot auch den Rahmen, um langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zu danken und ihnen Ehrennadeln zu überreichen. Eine Ehrennadel in Silber mit einer Urkunde für 25 Jahre im Verein wurde an Anton Zweck, Johann Meier, Gunther Huhnholz, Renate Irlbacher, Egon Metz, Kurt Huhnholz, Ferdinand Liebl, Rita Schanderl, Adolf Götz ausgehändigt; in Gold mit Urkunde für 40 Jahre im Verein ging an Marianne Riedler, Josef Forster, Alois Schieder und Sieglinde Kurz.Anschließend stand ein Vortrag von Maria Treiber über Pflege, Pflanzen und Säen auf dem Programm. Ihre jahreszeitlich orientierte Bilderreise begann die Referentin mit der Grundausstattung an Gartengeräten, "lieber aus etwas hochwertigem Material". Mit dem "Gewächshaus-Effekt" und Empfehlungen zum Lüften leitete Treiber über zum Anbau von Gemüse in Treibhaus und Folientunnel. Eingehend widmete sie sich der Bodenpflege und -verbesserung und legte dabei großen Wert auf eine gute Vorbereitung des Bodens vor dem Pflanzen oder Säen.Die Referentin beschrieb den oberen Teil des Erdreiches als Mikroorganismus, dessen Bodenart entscheidend für das Wachstum ist. "Ein gut gelockerter und mit Humus angereicherter Boden ist das A und O beim Gartenbau", gab sie ihren Zuhörern mit auf den Weg. "Keine Fleisch- und Knochenreste und keine kranken Pflanzen", lautete der Hinweis zum Selbstkompostieren. Die Referentin gab außerdem Ratschläge zu Mulchen, Flächenkompostierung und auf Gründüngung. "Achten Sie aber auf eine ausreichende Wasserzugabe", lautete ihr dringender Rat für naturnahe Dünger wie Brennnessel- und Gierschjauche. Diese dosierte Düngung von ein Drittel Jauche, Gießen und Pflege bewertete sie als bedeutenden Teil des Pflanzenschutzes. Im Totholzhaufen und Laub sah sie einen "idealen Wohnort für zahlreiche Gartennützlinge".Eingehend widmete sich Treiber dann der "günstigen Nachbarschaft" bei Mischkulturen wie Kohlrabi, Gurken, Gelben Rüben und Sellerie oder Kohl, Kohlrabi, Rettich und Tomaten. Wissenswertes vermittelte sie zu "starken" Pflanzen: Dill, Zwiebel und Lauch schützen vor der Möhrenfliege, Knoblauch vor Rost und Mehltau. Die Expertin riet, ab Januar einen Anbau- und Pflegeplan aufzustellen und gab Fruchtfolgebeispiele.