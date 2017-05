Vermischtes Schwarzenfeld

05.05.2017

Ein Doppeljubiläum prägt die 188. Regensburger Diözesanfußwallfahrt nach Altötting im Juni: die erstmalige Erscheinung der Gottesmutter bei den Hirtenkindern von Fatima und das erste Fest der "Patrona Bavariae" vor 100 Jahren. An der Spitze der Pilger steht ein bewährtes Trio.

Wallfahrt am 1. Juni Die 188. Regensburger Diözesan- Fußwallfahrt beginnt am Donnerstag, 1. Juni, um 7.15 Uhr mit einem Gottesdienst in St.-Albertus-Magnus in Regensburg. Die musikalische Gestaltung am Samstag, 3. Juni in Altötting übernimmt die Musikkapelle "Oberpfälzer Seenland". (ohr)

Nach dem Pilgergottesdienst in der Klosterkirche heiß Pilgerführer Bernhard Meiler die Mitglieder im voll besetzten Saal der Miesbergstuben zur Generalversammlung mit Neuwahlen willkommen. Seine detaillierte Rückblende auf die Wallfahrt 2016 verdeutlichte die erforderliche Kooperation verschiedener Stellen, um zum Gelingen dieses großen Glaubensbekenntnisses beizutragen. Insgesamt sind 22 Ressorts integriert. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Bayerischen Roten Kreuz und der Presse verlaufe reibungslos. Zahlreiche Terminabstimmungen und Besprechungen sind in der ganzjährigen Vorlaufzeit notwendig. In Pentling, wo der Pilgerfunk stationiert ist, laufen alle Fäden zusammen."Betet den Rosenkranz": Dieses Motto stellte Geistlicher Beirat Hannes Lorenz für den gemeinsamen Pilgerweg in diesem Jahr vor. Dieser Leitgedanke erinnere an die erstmalige Erscheinung der Gottesmutter bei den Hirtenkindern in Fatima vor genau 100 Jahren. Ebenfalls vor 100 Jahren sei das Fest der "Patrona Bavariae" zum ersten Mal in ganz Bayern von den Gläubigen begangen worden. Zwischen beiden Ereignissen bestehe sicherlich ein Zusammenhang, betonte Lorenz. Daher sollen sich die Pilger mit dem Rosenkranz in der Hand auf den Weg nach Altötting machen und am Ende der Wallfahrt die Patronin des Landes, die liebe Frau von Altötting, als Schutzpatronin verehren und ihrer Fürsprache anvertrauen. Der Rosenkranz mit dem Pilgerkreuz kostet sieben Euro.Die Neuwahl unter Leitung von Egon Pscherer erbrachte folgendes Ergebnis: Als erster, zweiter und dritter Pilgerführer stehen weiterhin Bernhard Meiler, Dionys Ringlstetter und Karl Heinrich an der Spitze. Für die Finanzabwicklung sind Herbert Katscher und Florian Katscher verantwortlich. Sie wird von Herbert Körper und Thomas Kern überprüft. Als Schriftführer fungieren Marion Dauerer und Johannes Popp. Die verschiedenen Dienste sind im Gremium als Beiräte vertreten. Die Aufgabe als Geistliche Beiräte obliegt Hannes Lorenz und Norbert Götz