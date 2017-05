Gute Stimmung beim Mai-Volkstanz

Vermischtes Schwarzenfeld

Schwarzenfeld/Stulln. (ksi) Zum ersten Mai-Volkstanz hatte der Volks- und Gebirgstrachtenverein "D'Miesbergler" in den Bodensteiner Saal in Stulln eingeladen. Lisa Wilhelm begrüßte dazu auch Trachtler aus Tirschenreuth und Regenstauf. Die "Schnarndorfer Musikanten" sorgten für gute Stimmung und lockten die Tanzpaare bis nach Mitternacht auf die Tanzfläche. Einer der Höhepunkte des Abends war der "Drei-Tour-Tanz" der Vereinsmitglieder. Die Schuhplattler Xaver und Andreas legten eine heiße Sohle auf das Parkett. Mit dem gemeinsamen Lied "kimt schö hoamli die Nacht" wurde die Tanzveranstaltung beendet. Weil dieser Maitanz so gut angekommen ist, gibt es im kommenden Jahr eine Neuauflage. Bild: ksi