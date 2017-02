In ein besseres Licht rücken

Vermischtes Schwarzenfeld

22.02.2017

6

0 22.02.2017

In den nächsten fünf Jahren führt der Landtagsabgeordnete Alexander Flierl die Teichgenossenschaft Oberpfalz (Tego). Sein Vorgänger Carl Graf zu Eltz appellierte an die Teich- und Landwirte, ihre Leistungen für die Kulturlandschaft und gesunde Lebensmittel offensiver darzustellen und ihr Image zu verbessern.

Geld in die Hand nehmen

Förderpolitik kritisiert

Neuwahlen Der bisherige Vorsitzende, Carl Graf zu Eltz, stand als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung. Neuer Vorsitzender ist Landtagsabgeordneter Alexander Flierl, Oberviechtach, zweiter Vorsitzender Franz Kühn jun. aus Tirschenreuth und dritter Vorsitzender Stephan Götz aus Randsbach im Landkreis Amberg-Sulzbach. Beisitzer: Franz Gebert (Cham), Dr. Bernhard Feneis (Weiden), Kassenprüfer: Carl Graf zu Eltz (Fensterbach), Karl Götz (Randsbach), Schiedsgericht: Hermann Häberlein, Martin Schönberger, Franz Kühn jun. (ral)

Vorsitzender Carl Graf zu Eltz nutzte die Gelegenheit der Jahreshauptversammlung im Restaurant Miesberg, seinen Mitstreitern und der Fachberatung bei der Regierung der Oberpfalz für die gute Zusammenarbeit zu danken. Graf zu Eltz forderte die Teich- und Landwirte auf, in die Offensive zu gehen. Sie würden oft in einem schlechten Licht dargestellt. Den Umfragen nach rangieren Land- und Teichwirte beim Ansehen noch immer auf dem zehnten Platz."Wir müssen unsere Arbeit in der Öffentlichkeit darstellen und den Kontakt zu den Verbrauchern suchen". Nur so könne die Zukunft der heimischen Landwirtschaft langfristig gesichert werden, betonte Carl Graf zu Eltz. Der Einsatz zum Erhalt der Kulturlandschaft und für einwandfreie Lebensmittel müsse transparent gemacht werden. Von den "schwarzen Schafen" in den eigenen Reihen gelte es sich zu distanzieren. Der Vorsitzende unterstrich auch, dass für Öffentlichkeitsarbeit "auch Geld in die Hand genommen werden muss".Geschäftsführer Konrad Bartmann legte den Jahresbericht 2016 vor. In der Oberpfalz, so Bartmann, gibt es 14 000 Teiche mit einer Fläche von 10 000 Hektar, davon 8000 Hektar Wasserfläche. Die Teiche seien ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft. Durch die sorgsame Pflege werde auch praktischer Wasserschutz und Hochwasserschutz geleistet.Es ist für Bartmann unverständlich, dass es für die Teiche keine Förderung über das Kultur-Landschaftsprogramm gebe. Der Tego gehören rund 1000 Betriebe an. Sie wickelt Teichbauprogramme in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, insbesondere mit der LfL (Landesanstalt für Landwirtschaft) und der Fachberatung für Fischerei ab. In den zurückliegenden Jahren hat die Tego mehr als 70 Millionen an zuschussfähigen Kosten abgerechnet. Anträge auf Förderung gibt es bei der Tego. Die im letzten Jahr aufgetretenen Probleme bei der Auszahlung von Fördergeldern vonseiten des Landwirtschaftsministeriums konnten laut Bartmann behoben werden.Den Teichwirte bereiten Kormoran, Biber und Fischotter große Probleme. In Sachen Kormoran konnte die Erlaubnis der Bejagung verlängert werden. Bei Biber und Fischotter müssen im Bereich der gesetzlichen Möglichkeiten mit den Behörden vor Ort Lösungen gesucht werden.