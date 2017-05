Info-Abend für die Vereinstrainer

Vermischtes Schwarzenfeld

Am Montag, 8. Mai, öffnen alle 64 bayerischen DFB-Stützpunkten wieder ihre Pforten für die Vereinstrainer. Bei den Infoabenden geht es um neue Trainingsinhalte, die sich aus den aktuellen Trends des Spitzenfußballs ergeben haben. Gestützt auf dem Wissen, das Talentförderung nur durch ein perfektes Zusammenspiel zwischen Verein und Verband optimal funktioniert, forciert der Deutsche Fußball-Bund im Rahmen des Talentförderprogramms auch die Weiterentwicklung der Vereinstrainer und damit ein optimiertes Training an der Basis.

Die Vereinstrainer-Fortbildung am 8. Mai, 18 Uhr, im Sportpark Schwarzenfeld ist bereits die 28. Veranstaltung in dieser Reihe. Thema diesmal: "Basics des 1 gegen 1: Frontale Situation in der Defensive."Bei einer Demo-Trainingseinheit mit den Spielern des DFB-Stützpunktes zeigen die DFB-Stützpunkttrainer Rainer Summerer, Stefan Grünauer und Christian Most attraktive Spiel- und Übungsformen. Nach der Praxis werden die Trainingseinheit und das Thema theoretisch nachbereitet und diskutiert. Alle Teilnehmer erhalten ein Handout, in dem alle Spielformen und weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.