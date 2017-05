Vermischtes Schwarzenfeld

10.05.2017

(ksi) Der Seniorennachmittag der Johanniter fand das erste Mal in der Schule statt, wo die gut 100 Besucher gemütliche und unterhaltsame Stunden verbrachten. Eingeladen hatten der Verein für Sanitätsarbeit und die Johanniter-Unfallhilfe.

Gerd Koch, der Vorsitzende des Vereins für Sanitätsarbeit, hieß die Senioren willkommen. Auch viele Gäste aus Stulln mit ihrem Leiter Helmut Kramer waren gekommen. Bürgermeister Manfred Rodde ließ es sich nicht nehmen, an diesem sonnigen Maitag in Gemeinschaft mit den Senioren zu feiern. Koch zeigte sich dankbar für die breite Unterstützung. Die Karl-Knab-Stiftung, Markträtin Gabi Wittleben, die Nikolaus-Apotheke und alle Bäckereien des Marktes und Hausmeister Franz Kral trugen zum Gelingen bei.Die jüngste Generation stellte sich freudig in den Dienst der Senioren. Die Kindergruppe der Johanniter sorgte aufmerksam für die Bewirtung, kredenzte eine reiche Kuchentafel zum Kaffee. Und der Nachwuchs der Musikkapelle unterhielt unter der Leitung von Burkhard Weber mit einem bunten Melodienstrauß die Gäste. Anerkennender Beifall war Dank für ihre beachtliche musikalische Leistung.Nach ihnen waren die "Sulleroder Boum" aus Ursensollen an der Reihe. Das Trio mit Trompete, Ziehharmonika und Gitarre brachte mit volkstümlichen Weisen, Evergreens, Gesang und Witzen Stimmung in den Raum und sorgte für unterhaltsame Stunden.Es gab auch die Möglichkeit, einen persönlichen Vitalcheck machen zu lassen, Blutdruck und Blutzuckerspiegel und die Herzfrequenz zu analysieren und sich über die Bedienung und Verwendung des Hausnotrufs zu informieren.