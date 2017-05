Vermischtes Schwarzenfeld

03.05.2017

Die Tierrechtsorganisation Peta fährt gegen den Sportanglerverein Schwarzenfeld schweres Geschütz auf. Angeblich wurde gegen die Angler eine Anzeige wegen eines "Wettfischens in Schwarzenfeld" erstattet. Unterstellt wird ein "Verstoß gegen das Tierschutzgesetz".

Nur zum Nahrungserwerb

"Beobachten sehr genau"

Die Sportangler haben sich am 23. April von 6 bis 10 Uhr zum Anfischen in allen Vereinsgewässern getroffen. Die niedrigen Temperaturen lockten an jenem Sonntag nur 36 Petrijünger an die frische Luft. Das Wasser war außerdem zu kalt, so dass nur 18 Teilnehmern Anglerglück beschieden war. Insgesamt wurden 119 Kilo Fische an Land gezogen. Die Besten brachten aber erstaunliche Fänge an die Waage. Die Spitzenleistung gelang Thomas Lautner mit 15 450 Gramm, mit denen er den Pokal gewann.Das war Peta ein Dorn im Auge. Die nach eigenen Aussagen mit über einer Million Unterstützern größte Tierrechtsorganisation des Landes regierte massiv. Mit dem Ziel, "durch Aufdecken von Tierquälerei, Aufklärung der Öffentlichkeit und Veränderung der Lebensweise jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen", haben die Tierrechtler die Sportangler bei der Staatsanwaltschaft Amberg angezeigt. Ein entsprechendes Mail erreichte die Redaktion gestern Mittag. Zwar konnte Dr. Thomas Strohmeier als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Amberg nicht bestätigen, dass eine Anzeige eingegangen sei, wie er auf Nachfrage informierte, aber es könne durchaus noch einige Tage dauern, bis so eine Anzeige registriert sei.Laut der Tierrechtsorganisation handelt es sich bei dieser Wettbewerbsveranstaltung um einen Verstoß gegen § 17 Nr. 1 des Tierschutzgesetzes, denn die Tötung der Fische sei auch erfolgt, um den begehrten Pokal oder Sachpreise zu gewinnen und folglich ohne einen gerechtfertigten Grund im Sinne des Gesetzes. Denn nach einem Kommentar zum Tierschutzgesetz muss der alleinige Grund des Angelns im Nahrungserwerb liegen. Daher habe Peta bei der Staatsanwaltschaft Amberg Anzeige gegen den Vereinsvorstand sowie sämtliche 36 Teilnehmer erstattet.Die Tierrechtsorganisation verweist in ihrer Anzeige auf die Verfügungen der Staatsanwaltschaft Münster vom 19. März 2014 (Az.: 540 Js 1433/13) und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 13. Juli 2015 (Az.: 612Js 12165/14), in denen ebenfalls ausdrücklich festgestellt werde, dass es sich beim Wettfischen um eine strafbare Handlung handelt - und zwar selbst dann, wenn der Fisch anschließend verzehrt wird.Auch andere Anglervereine sind schon von Peta belangt worden. "Wir beobachten sehr genau, was bundesweit bei den Anglern passiert", betonte Dr. Edmund Haferbeck von Peta. Er ist grundsätzlich gegen ein Töten von Wirbeltieren "aus Freizeitgründen".Rudi Lindner, der Vorsitzende der Schwarzenfelder Sportangler, empörte sich in einer Stellungnahme, "dass wir keine Tiere quälen, sondern das war ein Hegefischen". Klar ist, dass nach dem Angeln im April alle Fische verwertet und eingefroren wurden - für das Fischerfest am 17./18. Juli. Lindner will sich jetzt um einen Anwalt vom Fischereiverband bemühen. Eine Strafe müssen er und seine Fischerkollegen vermutlich erst einmal nicht fürchten. Die Staatsanwaltschaft hielt den Fischern in einem ähnlich gelagerten Fall unter anderem zugute, dass sie nicht vorbestraft sind, und hat das Strafverfahren eingestellt - wegen geringer Schuld.