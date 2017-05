Vermischtes Schwarzenfeld

Am kommenden Sonntag kann der Kindergarten St. Josef in Schwarzenfeld Geburtstag feiern. Da gibt es ein großes Fest.

Unermüdlicher Pfarrer

Die älteste Einrichtung dieser Art in Schwarzenfeld wurde vor 60 Jahren durch Weihbischof Josef Hiltl geweiht. Ihre Aufgabe: "Der Verantwortung, Liebe und Ehrfurcht als Erziehungsaufgabe dienen." So hieß es zumindest damals, als der Neubau fertiggestellt war.Von der "Kinderbewahranstalt" der achtziger Jahre des vorletzten Jahrhunderts, betreut durch die Armen Schulschwestern, bis hin zum modernen Funktionsbau, stand für den kirchlichen Betreiber immer eines im Vordergrund, wie er versicherte: Das Wohl der Kinder - damals wie heute.Nach dem Bau des Jugendheimes und der Katholischen Pfarrkirche, war es der unermüdlichen Schaffenskraft von Pfarrer Johann Mühlbauer zu verdanken, dass dieser zentrumsnahe Bau mit der Kirchenstiftung als Bauherr verwirklicht werden konnte."Dieser Bau vereinigt sich mit allen neuen technischen Errungenschaften und ist zugleich Leistungsbeweis der heimischen Handwerksbetriebe und Firmen," lautet die wirtschaftliche Bewertung des Funktionsbaues, der mit finanziellem Aufwand von 220 000 DM durch die Firma Norgauer erstellt wurde.Diese Kindertagesstätte kann nun Jubiläum feiern. Geworden ist aus der Einrichtung an der Bahnhofstraße ein moderner Kindergarten mit einer Kinderkrippe mit zwölf Kindern und zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern. Hinzu kommt noch die Ferienbetreuung der 1. bis 3. Schulklassen und eine Schulkindbetreuung der Erstklässler."Gemeinsam mit dem Herzen unterwegs" lautet das Motto der Einrichtung, in der besonders Wert auf Erziehung mit christlichen Werten als Fundament gelegt wird. Begleitet wird die tägliche Arbeit des qualifizierten Personals durch Projektarbeiten, Integrativarbeit und natürlich situationsbedingte Angebote.Gefeiert wird das Jubiläum am kommenden Sonntag. Am 7. Mai findet um 10.30 Uhr ein Dankgottesdienst in der Marienkirche statt. Anschließend gemeinsamer Festzug von der Kirche zum Kindergarten. Dort besteht Möglichkeit zum Mittagessen bei Grillspeisen. Natürlich wird zu den Aufführungen der Kinder am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten. Kinderschminken, eine Spielstraße und vieles mehr erwartet die kleinen und großen Besucher. Das Kita-Team, bestehend aus Personal, dem Elternbeirat und diversen Helfern, steht auch bei einer Besichtigung des Gebäudes für Fragen zur Verfügung.