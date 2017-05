Vermischtes Schwarzenfeld

08.05.2017

"Wir feiern heut' ein Fest", stimmten die Kinder des Kindergartens St. Josef zu Beginn des Dankgottesdienstes an. Er fand in der Pfarrkirche anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Einrichtung statt. Ein Festtag wurde es dann auch für Kinder, Eltern und Angehörige, die sich danach im Kindergarten einfanden.

Pfarrer zufrieden

Wie sie täglich "spielen, lernen und lachen" führten die Kinder pantomimisch vor dem Altar in der Marienkirche neben einem Modell ihres Kindergartens vor. Der zum Ausdruck gebrachte Dank an Gott wurde fröhlich singend durch Kinderstimmen angestimmt.Mit einem Festzug zum Kindergarten nahm das weitere Programm des Festtages mit Mittagstisch, Kinderbeiträgen und einem reichhaltigen Kuchenbuffet seinen Lauf. Ein Überraschungsgast hatte sich - in erster Linie zur Freude von Eltern und Großeltern - zum Fest eingefunden: Schwester Justilla Letzel von den Armen Schulschwestern, die bis vor zwanzig Jahren den Kindergarten geleitet hatte, war aus Weiden zu Besuch gekommen und hatte viele, viele Hände - teils "ihrer Kinder von damals " - zu schütteln.Mit einem Rückblick auf seine eigene Kindergartenzeit leitete zweiter Bürgermeister Peter Neumeier sein Grußwort ein und stellte dabei heraus, dass die Bewältigung der teils enormen Kosten für die Tagesstätte auch den Marktrat des Öfteren mit Zuschussanträgen fordere. Sein Dank galt dem Erzieherinnen-Team mit Leiterin Christine Gebhardt an der Spitze.Äußerst zufrieden zeigte sich Pfarrer Heinrich Rosner aus Sicht des kirchlichen Trägers über die Entwicklung der letzten Jahre, was er vor allem auf qualifizierte Betreuung durch das vorhandene Fachpersonal zurückführt. Mit eingeschlossen in den Dankesreigen wurden auch die beiden Hausmeister.Dass die Harmonie, die Einsatzfreude und der Zusammenhalt beim Elternbeirat stimmen, war den ganzen Tag über durch vielerlei Beispiele offensichtlich. Letztlich hat dann neben dem Patron St. Josef auch Petrus mit optimalen Witterungsverhältnissen zum Erfolg des Jubiläumstages beigetragen.