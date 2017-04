Vermischtes Schwarzenfeld

26.04.2017

(ksi) "Die Marianne" - so wird die Jubilarin von den Sängern im Gesang- und Musikverein genannt, wo sie sich wohlfühlt. Nun sind die 80 Jahre voll bei Marianne Eckert. Gefeiert wurde in Jeding im "Gasthaus Linde".

Marianne Eckert ist eine geborene Hierl und ist in Rauberweiherhaus aufgewachsen. Nach ihrer Schulzeit lernte sie Schneiderin im Marienheim in Schwandorf. Das Erlernte ist zum Hobby geworden und sie macht heute noch Gebrauch davon. Später arbeitete sie bei Buchtal, wo sie ihren Ehemann Eduard Eckert aus Schwarzenfeld kennen und lieben gelernt hat. Die beiden heiraten im Jahr 1959. Die Kinder Gabi, Reiner und Sabine wurden in die Familie hineingeboren. Zwischenzeitlich sind drei Enkel dazu gekommen.Nach Wohnungswechsel zog man im Jahre 1963 in das eigene Haus am Ahornweg. Die Jubilarin geht noch regelmäßig in die Gymnastikstunden und jeden Mittwoch zum Singen in den Gesang- und Musikverein.