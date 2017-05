Menschen brauchen Kümmerer

Vermischtes Schwarzenfeld

Einen Führungswechsel gibt es beim VdK. Alfred Kerschner aus Wackersdorf leitet nun den Kreisverband einer Organisation, die sich vom einstigen Kriegsopferverband zum modernen Sozialverband und Mitgliedermagneten entwickelt hat. Die Zahlen sprechen für sich.

Neue Führungsspitze Der bisherige Vorsitzende Siegfried Pöll stellte sich nach 17 Jahren nicht mehr zur Wahl. Unter der Leitung von Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried wurde folgender Kreis-Vorstand gewählt: Vorsitzender Alfred Kerschner (Wackersdorf), gleichberechtigte Stellvertreter Peter Fugmann (Oberviechtach) und Engelbert Ehbauer (Nabburg), Schriftführerin Gertraud Kerschner (Wackersdorf), Vertreterin der Frauen Barbara Bäumler (Neunburg vorm Wald), Vertreterin der jüngeren Mitglieder Annette Wenzl (Burglengenfeld). Beisitzer sind Georg Demleitner, Edda Gradl, Herbert Hasenkopf, Alois Jehl, Reinhard Rädel, Karin Schindler, Eva-Maria Schwendner, Klaus Siewert, Evi Vohburger, Herbert Suttner und Anna Zeitler. (ral)

Wir arbeiten daran, die Grenze von 11 000 Mitgliedern zu überschreiten. Kreisgeschäftsführer Bernd Steinkirchner

Schwarzenfeld/Schwandorf. "Die Menschen brauchen einen Kümmerer, der sich ihrer Belange annimmt. Diese Rolle hat der VdK für die Menschen übernommen, die sich nicht mehr selbst in ihrer Lebenssituation helfen können", betonte Bürgermeister Manfred Rodde in seinem Grußwort beim Kreisverbandstag im Restaurant Miesberg.Der neue Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried dankte den ehrenamtlich Tätigen für ihre geleistete Arbeit, die die hauptamtlichen Mitarbeiter effektiv unterstütze. Landesgeschäftsführer Michael Pausder betonte, dass der VdK mit 655 000 Mitgliedern über mehr Mitglieder als CSU, SPD und Grüne miteinander verfügen würden: "5,17 Prozent aller Bayern sind Mitglied beim VdK, vom Säugling bis hin zum Hochbetagten." Pausder lobte den Organisationsgrad des Kreisverbandes mit zwei VdK-Lotsen und einer Beraterin für Barrierefreiheit. Außerdem habe sich der Kreisverband als Gastgeber von VdK-Großveranstaltungen einen Namen gemacht.Der Landesgeschäftsführer ging auf das Thema des VdK zur bevorstehenden Bundestagswahl "Soziale Spaltung stoppen" ein. Er nannte die bisherigen Erfolge wie Mütterrente, Rente mit 63, Mindestlohn und Pflegereform. Doch leider wachse die Armut in Deutschland trotz guter Wirtschaftslage immer mehr. "Die Einkommen in der Bundesrepublik sind dieses Jahr deutlich ungleicher verteilt als vor 20 und 25 Jahren. Arme Menschen bleiben häufiger dauerhaft arm, während reiche Menschen sich zunehmend sicher sein können, auf Dauer reich zu bleiben", betonte Pausder. Diese soziale Spaltung müsse gestoppt werden. Mit Blick auf die Nachbarländer Österreich und Schweiz plädierte er dafür, die Renten zu stabilisieren und auf ein Niveau von 50 Prozent zu bringen. " Außerdem sollen alle einbezahlen, auch Selbständige und Beamte". Dies funktioniere in anderen Ländern auch. In Deutschland solle grundsätzlich wieder zur paritätischen Finanzierung der Sozialkosten zurückgekehrt werden.Kreisgeschäftsführer Bernd Steinkirchner nannte beeindruckende Zahlen. Der Kreisverband zählte vor vier Jahren 10 492 Mitglieder, zum 31. Dezember 2016 waren es 10 960. "Wir arbeiten daran, die Grenze von 11 000 Mitgliedern zu überschreiten", so Steinkirchner. Im Jahr 2016 konnten für die Mitglieder vor den Sozialgerichten und Behörden Nachzahlungen in Höhe von 1 003 979 Euro erstritten werden. Damit sei zum ersten Mal die Millionengrenze überschritten. Der Kreisverband habe sich der Barrierefreiheit verschrieben. Dazu konnte mit Gertrud Gradl eine Beauftragte gewonnen werden, die sich die Situation in den Kommunen vor Ort anschaut und auf die Missstände eingeht.