Vermischtes Schwarzenfeld

04.05.2017

11

0 04.05.201711

(ksi) Am Gedenktag des Evangelisten Markus fand ein Bittgang statt und so spazierten rund 60 Katholiken der Pfarrei zum Miesberg hinauf. Los gegangen war es an der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt über die Bergstraße und um den Miesberg zur Klosterkirche; der Prozession voran das Kreuz. Ein Gottesdienst in der Klosterkirche war Höhepunkt des Bittgangs. Die Pilger zogen danach zurück zur Pfarrkirche, wo Pfarrer Heinrich Rosner abschließend den Segen erteilte.