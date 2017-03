Polizei in Nabburg sucht Besitzer

Die Polizei in Nabburg hat derzeit eine Box in Verwahrung. Der Inhalt: Kühlpacks sowie ein zylindrischer Behälter mit weißer Flüssigkeit. Worum es sich dabei handelt konnte noch nicht geklärt werden. Die Beamten setzen darauf, dass sich der Eigentümer meldet, um die Gegenstände zu identifizieren.

Am Donnerstagabend fand ein Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2151 zwischen Schwarzenfeld und Kögl eine weiße Styroporbox. Darin befanden sich sie beschriebenen Gegenstände. Laut Polizeisprecher Marcus Tremel brachten Nachfragen bei den umliegenden Milchwerken und der Besamungsstation in Schwandorf keine weiteren Erkenntnisse. Die Box befindet sich derzeit bei der Polizei in Nabburg und kann dort abgeholt werden.