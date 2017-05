Vermischtes Schwarzenfeld

15.05.2017

Schwarzenfeld/Stulln. Das Laufprojekt des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) für alle Schüler bis zur 10. Klasse fand auch an der Grund- und Mittelschule Schwarzenfeld Resonanz. Die Aktion unter dem Motto "Lauf dich fit" erfordert keine Extremleistung. Ziel ist vielmehr die Ausdauerschulung - eine bestimmte Zeit durchzulaufen, ohne stehen zu bleiben.

Der BLV rief dieses Projekt bereits im Schuljahr 2015/16 ins Leben. Nun geht das Projekt in eine neue Runde und findet im Schuljahr 2016/2017 neben Oberbayern auch in Niederbayern und der Oberpfalz statt. Die Kinder und Jugendlichen sollen am Ende des Projekts die Fähigkeit erreicht haben, 15 oder gar 30 Minuten ohne Gehpausen ausdauernd laufen zu können.Der Lehrer an der Mittelschule und Fachberater für Sportunterricht beim Staatlichen Schulamt Schwandorf, Martin Gradl, konnte bei idealen Wetterbedingungen die Veranstaltung starten. Mit kräftiger finanzieller Unterstützung der Karl-Knab-Stiftung sanierte der Markt Schwarzenfeld die Tartanbahn im letzten Jahr mit einem Kostenaufwand von rund 60 000 Euro, informierte Bürgermeister Manfred Rodde. Der Schirmherr wünschte den Mädchen und Buben viel Freude und gute Erfolge auf der neuen Laufbahn. Als Vorsitzender des FC Schwarzenfeld freute sich Rolf Görner über die schöne Anlage und hoffte, dass sie durch die idealen Voraussetzungen wieder stärker für die Leichtathletik genutzt werde.Nach dem Start betonten Tafeln am Rand der Laufbahn immer wieder das Ziel dieser Herausforderung. Unter anderem "Langsam kommst du sicher ans Ziel. Lass dir Zeit!" oder "Wer stehen bleibt, kriegt keine Medaille". Alle 14 Klassen der Grund- und 8 der Mittelschule beteiligten sich an diesem BLV-Projekt, freute sich Rektor Helmut Schuster. Nach der Auswertung erhalten die Schüler eine Urkunde des BLV mit dem Motto "Lauf dich fit!" und zusätzlich eine Medaille (bei durchgehaltenen 15 oder gar 30 Minuten), gespendet vom Förderverein der Grund- und Mittelschule Schwarzenfeld. Die Auszeichnung wird am Brückentag, 26. Mai, getrennt an den Schulorten Schwarzenfeld und Stulln verliehen.