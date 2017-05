Vermischtes Schwarzenfeld

Ein technischer Defekt an einem Sattelzug verursachte am Donnerstag, den 11. Mai 2017 um 09.40 Uhr auf der A 93 einen Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten.

Ein 45-jähriger Trucker war mit seinem Gefährt auf der A 93 in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Schwarzenfeld löste sich ein paar Zwillingsreifen von einer Achse. Eine nachfolgende Toyotafahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Reifen. Daraufhin geriet der Pkw ins Schleudern und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall zog sich die 26-Jährige leichtere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.