Vermischtes Schwarzenfeld

21.01.2017

Eine 18-Jährige wurde am Freitagnachmittag um kurz vor 16 Uhr bei einem Unfall in Schwarzenfeld verletzt. Eine 48-jährige Autofahrerin hatte die vorfahrtsberechtigte Frau in ihrem Auto laut Polizeibericht übersehen.

Die 48-Jährige war mit ihrem Honda die Karl-Knab-Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Viktor-Koch-Straße habe sie den vorfahrtsberechtigten Audio mit der 18-Jährigen am Steuer übersehen, schreibt die Polizei im Bericht zum Unfall. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.Dabei wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei entstand am Honda ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Audi ein Schaden von 4.000 Euro.