Vermischtes Schwarzenfeld

21.02.2017

"Wir sind eine große Familie, und ich hoffe, dass ihr euch bei uns wohlfühlt", begrüßte Vorsitzender Leonhard Bayerl 46 Teilnehmer aus den Landkreisen Schwandorf, Cham, Neustadt/WN, Tirschenreuth und der Stadt Weiden zur Mitgliederversammlung des Oberpfälzer Volksliedkreises Schwandorf (OVK). Gemeinsam gedachten die Mitglieder den Verstorbenen Anton Beer und dem Ehrenmitglied und OVK-Geschäftsführer Josef Schneider. Bürgermeister Manfred Rodde freute sich, dass das OVK-Treffen erneut in seiner Kommune stattfand. "Das Liedgut weiterzutragen ist eine wichtige Aufgabe." Er lud die Anwesenden zum Sänger- und Musikantentreffen im November nach Schwarzenfeld ein. Bevor Bayerl auf seinen Jahresbericht einging, informierte er:

Ehrungen Für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Oberpfälzer Volksliedkreis ehrte Vorsitzender Leonhard Bayerl für 10 Jahre: Sophie Irlbacher, Markus Lößl, Stephanie Lößl, Markus Lößl jun., Thomas Birner, Erhard Strasser. Für 20 Jahre Verbundenheit zum Verein wurden geehrt: Josef Lobenhofer, Franz Baierl, Karin Baierl, Markus Pflaum, Doris Kraus. 30 Jahre dabei ist Monika Bayer, 40 Jahre Martin Ebenhöch, Richard Bauer. 50 Jahre steht Josef Niederalt zum OVK. "Er ist unentbehrlich für uns und die Niedermuracher Sänger", betonte Bayerl. (nid)

"Drei Gruppen wollten sich vorstellen - das Trio Z'sammg'stimmt, die Allerhand Saiten, und die Maxhütter Stubenmusi. Sie wurden alle krank." Der Verein zählt insgesamt 26 Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen mit 112 Mitgliedern. "Es ist beachtlich, was die Gruppen und Personen im vergangenen Jahr leisteten. 73 kirchliche Veranstaltungen, 84 Maiandachten, Passionssingen, 123 Advent- und Weihnachtssingen und 110 gesellschaftliche Einsätze." Spitzenreiter war das Koller-Duo mit insgesamt 52 Einsätzen.Ohne Einwendungen waren die Berichte der Schriftführerin, des Kassiers und des Kassenprüfers, der eine vorbildliche Führung bescheinigte. Besonders die gelungenen musikalischen Beiträge während der Versammlung bewirkten den anfangs erhofften "Wohlfühlcharakter" des Vorsitzenden. Dazu trugen die Geschwister Winterer, die Wernberger Stubenmusi, Andreas Ebnet, die Geschwister Steindl, das Koller Duo, Peter Jourgens und Sepp Sterr bei. Bayerl wies auf eine Reihe von bevorstehenden Veranstaltungen hin, die auch auf der vereinseigenen Homepage nachzulesen sind. Er informierte, dass das Marienlob (bisher in Perschen) aus Platzgründen am 15. August in der Pfarrkirche Pfreimd abgehalten wird und forderte die Mitglieder auf, die Maiandacht am 28. Mai an der Volksmusikgedenkstätte in Schwandorf zu besuchen.Anschließend ließen die Mitglieder das Treffen bei einem Erfahrungsaustausch und regen Diskussionen über die Zukunft ausklingen.