Vermischtes Schwarzenfeld

26.04.2017

Die Wildschwein-Problematik verleidet den Jägern die Jagd. Aber ein ausgewiesener Experte verriet nun, wie man verhindert, dass die Sauen Oberhand gewinnen.

(ksi) Die Hegegemeinschaft Schwarzenfeld hatte sich dazu den ehemaligen Landesforstpräsidenten von Sachsen, Dr. Bartel Klein, eingeladen - der als erfolgreicher "Sau-Jäger" seine Erfahrung und Tipps an die Oberpfälzer weitergab. Zum Thema des Abend passend, eröffneten die Jagdhornbläser unter Leitung von Hornmeister Gundolf Streit mit jagdlichen Signalen des Stücks "Sau tot" die Versammlung.Vorsitzender Uwe Deeg gab eingangs einen kurzen Rückblick auf das Jagdjahr. Die Hegegemeinschaft zählt 144 Mitglieder; erfreut zeigte er sich über das Neumitglied Monika Neudecker. Das in Pfreimd stattgefundene Jagdhornbläsertreffen sei eine gelungene Werbung für die Jäger, urteilte der Vorsitzende. Eine Messung von 138 Tieren auf ihren Becquerel-Wert ergab, dass nur 10 Tiere den Messwert von 600 und in der Kreisgruppe nur ein Tier einen höheren Wert hatte.Deeg berichtete über die Gehörnschau in Pfreimd. Eine erfolgreiche Bockjagd mit Gehörnen von 400 bis 540 Gramm bestätigen dem Jäger ein außerordentlich gut geführtes Jagdrevier. Das Ferienprogramm wurde im Jagdrevier Kemnath bei Fuhrn angeboten. Noch vor dem Jagdjahr soll die Büchse angeschossen werden. Die Möglichkeit besteht noch am 7. Mai am Schießstand in Kulm. Am 4. November findet in Schwarzenfeld die Hubertusmesse statt.Referent Dr. Bartel Klein wies darauf hin, dass im Wald "grundsätzlich die Struktur stimmen muss". Das Wechselverhalten der Schwarzkittel sei leicht durchschaubar und kalkulierbar, denn die Fährten und Fraßbilder seien arttypisch. Der Referent vermittelte das ganze Wissensspektrum - also nicht nur das natürliche Verhalten, sondern auch die Bejagung und die besonderen Empfindsamkeiten und Reaktionen des Schwarzwildes.Dieses Verhalten erschwere es, entsprechende Strecken zu erzielen, um die vom Schwarzwild ausgehenden Schäden und Gefährdungen zu begrenzen. "Wo die Schweine gutes Futter finden und dennoch nicht bejagt werden, werden sie tagaktiv, solange das Futter reicht", so Klein. Werde aber die Luft zu "bleihaltig", würden die Tiere fluchtartig der intensiven Bejagung ausweichen. Erfahrene Sauen und Bachen begeben sich auf Fraßplatz-Wanderungen, wo es sichere Deckung und gutes Futter gibt. "Deshalb erfordert die Saujagd eine tägliche Kontrolle des Reviers", wusste Klein. Frische Futterstellen müssten vom Jäger tags darauf besetzt werden, um Erfolg zu haben. "Die Saujagd erfordert vom Jäger und Mitjäger zeitliche Flexibilität."Eine frische Menschwitterung wirke auf Sauen wie eine chemische Keule. "Sie hat eine große Vergrämungswitterung", meinte Klein. Die Empfindsamkeit gegen Menschenwitterung werde oft unterschätzt. Auch der Wind kann nicht aus jeder Richtung wehen, sondern immer gegen die Richtung der ankommenden Schwarzkittel. "Ein lauter Schuss oder Knall, das kleinste Geräusch oder bellende Hunde, selbst das Krähen eines Eichelhähers sind Horror für das Schwarzwild, das daraus seine Konsequenzen zieht", berichtete Klein.Der Jäger habe sein Anpassungsverhalten entsprechend einzurichten. Am Kirrplatz dürfe deshalb nur auf Sauen geschossen werden, denn es werden die Rotten alarmiert. Deshalb sind auch die Kirrplätze stets an andere Orte zu wechseln und mit nur einer Futtersorte zu beschütten.Die Jagd auf Schwarzwild erfordert Jagdruhe, einen guten Ansitzplatz und erfahrene Stöberhundeführer mit dem Schießnachweis auf den laufenden Keiler. "Die Jagd auf den Schwarzkittel ist beileibe nicht immer einfach, sie ist arbeits- und zeitintensiv und meist nur nachts zu betreiben - und somit eine Herausforderung für die Herren im Loden", sagte Klein. In enger Zusammenarbeit mit den Reviernachbarn könne aber ein langfristiger Erfolg in Sachen Schwarzwild erreicht werden.