18.05.2017

Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach plant die Erneuerung der Kleinen Naabbrücke in Schwarzenfeld. Zur Vorbereitung auf diese Baumaßnahmen wird in Zeitraum vom 23. Mai bis voraussichtlich Ende Juni in der Schlossstraße in Schwarzenfeld ein Gebäude (Bild) abgebrochen. Der Abbruch ist erforderlich, um beim Neubau der Naabbrücke eine Behelfsverkehrsführung einrichten zu können. Das Staatliche Bauamt bittet die Nachbarn und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Bild: Dobler