Wirtschaft Schwarzenfeld

05.02.2017

Es war nicht nur eine große Abordnung der FC-Familie anwesend, als sich das neue Wirteehepaar im Sportpark-Lokal vorstellte, sondern auch Bürgermeister, Markträte und Freunde begrüßten die Familie von Darko Milhaljevic als neue Gastronomen.

Seit zwanzig Jahren wird die Gaststätte bereits betrieben und Veli Özmann konnte über dreizehn und zuletzt Bernhard Schneider über sieben Jahre als Wirt agieren. "Über zwanzig Angebote hatte der gebürtige Kroate zur Übernahme einer Gaststätte ausgeschlagen und sich für den Sportpark in Schwarzenfeld entschieden," freute sich vor allem FC-Vorsitzender Rolf Görner über das neue Pächterehepaar und ihre Zusage das öffentliche Vereinslokal zu bewirtschaften.Bayerisch und südtirolerisch, sowie natürlich Gerichte aus seiner Heimat Kroatien wird der gelernte Koch seinen Gästen auftischen. Nach erfolgreichen Stationen als Chefkoch einer großen Gaststätte in Aying bei München, im Paulanerkeller, sowie in Südtirol, möchte der sportbegeisterte Wirt nun zusammen mit seiner Frau Bogdanka die Gaststätte zu einem kulinarischen Treffpunkt machen."Es soll eine gastronomische Heimat für alle FC-Mitglieder werden," appellierte Rolf Görner an die große FC-Gemeinschaft, den sympathischen Wirt mit seiner Familie zu unterstützen und anzunehmen . "Essen, trinken und Feiern im Sportpark" müsse das Motto der hoffentlich zahlreichen Gäste sein, so Görner.Auch Peter Neidl zeigte sich als Repräsentant der Brauerei Naabeck angesichts dieser professionellen Neubesetzung glücklich. "Es ist eine einmalige Chance, so ein Pächterehepaar auch aus Sicht der Brauerei zu bekommen," hieß Neidl den Wirt mit Familie willkommen und sagte bestmögliche Unterstützung zu.Für die Gemeinde sprach Bürgermeister Manfred Rodde auch namens der anwesenden Markträte seinen Willkommensgruß aus. Pfarrerin Heidi Gentzwein und Pfarrvikar Joseph Kokkoth segneten die Räume. "Wer sein Herz aufmacht, öffnet auch seine Türe" stellte die evangelische Geistliche den Sinn einer guten Gastfreundschaft in den Mittelpunkt."Ich danke euch allen für die Chance, euch zusammen mit meiner Familie hier in Schwarzenfeld bewirten zu dürfen," fasste Darko Milhaljevic seine Begrüßung zusammen und hatte mit seiner humorvoll hervorgebrachten Bitte schon Freundschaften geschlossen: "Passt mal etwas nicht, schreibt es nicht ins Internet, sondern kommt zu mir und wir besprechen alles bei einem Glas Sliwowitz."