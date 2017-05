Freizeit Schwarzhofen

12.05.2017

Im Jahr 2001 wurden die bayernweiten Naturwanderungen "Bayern Tour Natur" vom Bayerischen Umweltministerium ins Leben gerufen. Von Anfang an war Schwarzhofen als "Gründungsorganisator" auf lokaler Ebene mit dabei. Die 17. Bayern-Tour-Natur-Wanderung in Schwarzhofen hat den Lebensraum Steinbruch im Fokus.

Schon im letzten Jahr konnte rund um das Areal des Steinbruches der Firma Seebauer erkundet werden, wie Granit entstand, wie dieser heute verarbeitet wird und wie sich eine eigene Flora und Fauna in diesem besonderen Habitat entwickelt hat. In diesem Jahr wird die Steinbruch-Tour am Sonntag, 21. Mai, ab 14 Uhr weiter geführt. Die Rundwanderung beginnt im "Steinbruch Seebauer". Der anspruchsvolle Weg führt über den "Alten Steinbruch Frey" und den Bergrücken des Haager Berges zum "Steinbruch Tischler" und von dort aus zurück zum Ausgangspunkt.Die Teilnehmer sehen imposante Ausbrüche von Granit, insbesondere des roten Granits sowie Besonderheiten des Lebensraums aus der Tier- und Pflanzenwelt. Es bieten sich herrliche Ausblicke auf das naturbelassene Schwarzachtal. Festes Schuhwerk und geeignete Kleidung (Zeckengefahr) sinnvoll. Die Weglänge beträgt etwa drei Kilometer; Ende gegen 16.30 Uhr. Treffpunkt an der Zufahrt zum Steinbruch Seebauer an Kreisstraße SAD 40 auf Höhe der Ortschaft Haag bei Schwarzhofen. Infos bei Gerhard Würl, Telefon 09672/3733, Hans Hofweber, Telefon 09672/ 2289, oder Bürgermeister Maximilian Beer, Telefon 0172/8732 741.