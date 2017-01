Freizeit Schwarzhofen

16.01.2017

Dick eingepackt ging's auf die Strecken: Durch eine winterliche Landschaft stapften die Teilnehmer beim 42. Internationalen Wandertag. Naturgenuss und Gemeinschaftserlebnis setzten etliche hundert Fußgänger in Marsch.

Nach Haag und zurück

Im Bezirk noch 45 Vereine

Siegerehrung Geschenkkörbe erhielten die teilnehmerstärksten Vereine beim 42. Wandertag.



Wandervereine



Platz 1: Wandersparte TSV Oberviechtach; Platz 2: Wanderfreunde der SpVgg Teunz; Platz 3: Wanderverein "Pfalzgraf" Neunburg; Platz 4: "Gäubodenwanderer" Ittling; Platz 5: Wandersparte der DJK Ursensollen.



Ortsvereine



Platz 1: Stammtisch "Gemütliche Runde" Schwarzeneck; Platz 2: "Wirtshaushockl" Zangenstein; Platz 3: SV Schwarzhofen. (mad)

Die Wanderfreunde als Organisator hatten Glück mit dem Wetter: Der 42. Wandertag am Wochenende präsentierte sich als Wintermärchen: Unter anderem hatte es in der Nacht zum Sonntag Neuschnee gegeben, und stellenweise spitzte sogar die Sonne zwischen den Wolken hindurch. Dieser Winterzauber motivierte offenbar so manchen Fußgänger: Hunderte Wanderer aus nah und fern nahmen teil und sorgten für guten Betrieb.Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt machten sich die Teilnehmer gut eingepackt auf den Weg. Mit den reizvollen Strecken auf den Straßen und Waldwegen rund um die Marktgemeinde empfahl sich das Schwarzachtal als Urlaubsregion. Ausgangspunkt und Ziel der Wanderung war die Turnhalle der Dr.-von-Ringseis-Schule, die an beiden Tagen von den Wanderfreunden bewirtschaftet wurde. Die Strecke führte zuerst hinauf zum Hütberg und dann über Feld- und Waldwege zum Bruder-Klaus- Bildstock und weiter zur ersten Kontrollstelle nach Ziegelhof. Von dort kehrte die Fünf-Kilometer-Strecke zurück zur Schule. Die längere Route verlief über Feld- und Waldwege nach Haag, hier war die Verpflegungsstelle im Feuerwehrhaus das Etappenziel. Wer um IVV-Punkte wanderte, erhielt die obligaten Stempel in sein Wertungsheft. Über Feldwege und Bürgersteige ging es schließlich über den Krimlinger Weg ins Ziel.Bei der Pokalverleihung am Sonntagvormittag (siehe Infokasten) bedankte sich Josef Sorgenfrei, Vorsitzender der Wanderfreunde, bei seinen zahlreichen Helfern. Bei den Sponsoren wurde vor allem Bauunternehmer Helmut Seebauer erwähnt, der Maschinen, Geräte und einen Container für die Kontrollstelle zur Verfügung gestellt hatte. Ein Dank galt der Feuerwehr Haag für die Bereitstellung ihres Gerätehauses sowie der Feuerwehr Schwarzhofen für den Ordnungsdienst. Sorgenfrei blickte auf den Benefiz-Wandertag des Bezirks zurück, der am 3. Oktober in Schwarzhofen stattgefunden hatte. Dabei war bundesweit der vierte Platz bei den Spenden erreicht worden.Schirmherr und Bürgermeister Maximilian Beer stellte heraus, dass Wandern ein schönes Gemeinschaftserlebnis vermittle und Naturgenuss biete. Er dankte den Aktiven und den Funktionären des Wandervereins, die mit ihren Engagement einen wichtigen Beitrag zur Volksgesundheit leisteten, da sie zur Bewegung in frischer Luft und freier Natur animierten. "Hohen Respekt für euch", betonte er.Beers besonderer Dank galt dem Vorsitzenden und seiner Familie. Josef Sorgenfrei lenke seit mittlerweile 40 Jahren die Geschicke des Vereins und sei längst zu einer Institution geworden. Beer blickte zurück auf die Gründerjahre, als sein eigener Vater noch aktiv im Verein und er als Bub stolz darauf war, mithelfen zu dürfen. Bezirksvorsitzender Franz Kummetsteiner dankte dem Verein für die Ausrichtung des Wandertages und des Benefiz-Wanderns im Vorjahr. Er wies daraufhin, dass die Bundesdelegiertenversammlung heuer in der Oberpfalz stattfinde. Laut Kummetsteiner gibt es im Bezirk aktuell noch 45 Wandervereine. Nicht zuletzt durch immer höhere Auflagen bei der Ausrichtung von Wandertagen sinke ihre Zahl. Allein im Vorjahr hätten fünf Vereine aufgehört.