Freizeit Schwarzhofen

02.05.2017

Am "Tag der Arbeit" fand nach dem Vormittagsgottesdienst die schon traditionelle Fahrer- und Fahrzeugsegnung auf dem Marktplatz statt. Sauber gewaschen und festlich herausgeputzt waren die vielen schönen neuen Autos, Motorräder, Quads, aber auch eine Anzahl von Fahrrädern und sonstigen Fahrzeugen - darunter auch die beiden neuen Fahrzeuge des Marktes (Traktor und Feuerwehr-Mannschaftstransporter), auf dem Marktplatz aufgereiht. Pfarrer Markus Urban nahm die Fahrzeugsegnung vor und erinnerte in seinen Begrüßungsworten an die wichtige Rolle, die Fahrzeuge im modernen Straßenverkehr spielen. Er ermahnte aber auch zu ihrem richtigen, rücksichtsvollen und verantwortungsbewußten Gebrauch. "Man kommt nicht mehr ohne sie aus, doch sollen sie nur Mittel zum Zweck, nämlich zur Fortbewegung sein und nicht zum Selbstzweck werden".

Nach der Lesung einer "passenden" Textstelle aus der Bibel und etlichen Gebeten erteilte er allen aufgestellten Fahrzeugen und besonders auch den Lenkern den kirchlichen Segen. Nach einem gemeinsamen "Vater unser" erhielten auch alle Anwesenden den Segen des Geistlichen erteilt.