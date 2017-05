Kultur Schwarzhofen

29.05.2017

(exb) Für das fünfte Schwarzhofener Kirchenkonzert am Sonntag, 26. November, hat der Kartenvorverkauf begonnen. Diesmal tritt das Ensemble "Stimmen der Berge" auf.

Dabei handelt es sich um fünf ehemalige Regensburger Domspatzen, die am Christkönigssonntag um 16 Uhr in der Pfarrkirche Maria vom Siege auftreten werden. Laut einer Pressemitteilung wollen die "Stimmen der Berge" mit ihren Liedern das Publikum begeistern und zum Mitsingen animieren. Bei ihren Konzerten sei die Freude am Singen zu spüren.Im digitalen Sender "Deutsches Musik Fernsehen" stellen die hochkarätigen Gesangssolisten regelmäßig ihre Vielseitigkeit unter Beweis und singen unter anderem auch immer wieder die bekanntesten Kirchenlieder. Die "Stimmen der Berge" verbindet nicht nur die Liebe zur Musik und ihre Schulzeit. Man merkt auch, welche tiefe Bedeutung ihre Lieder für sie selbst haben. Schließlich lautet ihre gemeinsame Lebensdevise: "Glaube ist etwas wunderbares, und ohne Glaube wäre man irgendwo verloren."Nähere Informationen zum Konzert gibt es bei Gabriele Scharf, Telefon 09672/3938 oder im Pfarramt Schwarzhofen, Telefon 09672/92170. Dort sind auch Eintrittskarten erhältlich.