Kultur Schwarzhofen

20.01.2017

2

0 20.01.2017

Seit 16. Januar läuft der Kartenvorverkauf für das vergnügliche Stück "D' Eisheilign und die kalt' Sophie" der Theaterfreunde Schwarzhofen. Das ländliche Lustspiel von Georg Harrieder wird Anfang März im Pfarrheim Schwarzhofen in Szene gesetzt.

Der amüsante Dreiakter handelt von der Haidhof-Bäuerin Ginerl, gespielt von Magdalena Fröhlich, die durch den frühen Tod ihrer Eltern schon in jungen Jahren viel Arbeit und Verantwortung übernehmen musste. Die größten Sorgen aber bereiten ihr der Großvater Pangraz und seine beiden Freunde Servaz und Bonifaz. Trotz ihres Alters sind die "Eisheiligen", dargestellt von Günter Ruhland, Armin Roiger und Christian Beck, noch immer arge Spitzbuben.Jemandem einen Streich spielen zu können, ist für sie eine kindliche Freude. Da hilft auch nicht die strenge Hand der Hauserin Sophie (Sabine Zimmermann). Deren Wunsch nach einem gestandenen Bauern, der den drei Hallodris gehörig die Leviten lesen würde, geht nicht in Erfüllung. Ginerl denkt nicht an den Ehestand, bis schließlich der arbeitsscheue Jungknecht Vitus, gespielt von Marius Schindler, auf den Hof kommt und sich bei der Überführung einer Erbschleicherin (Alexandra Fröhlich) beweisen will.In weiteren Rollen sind Johann Maderer als Kräutersepp, Tamara Schindler als Magd und Peter Ruider als Hochzeiter zu erleben. Weiterhin treten Jonas Ruider, Leonie Beck und Hannah Maderer auf. Für Maske bzw. Technik sind in dieser Saison wieder Monika und Reinhard Ruider zuständig. Unter der Regie von Melanie Heinrich und Dr. Franz Süß laufen die letzten Proben für die Premiere am 4. März um 20 Uhr. Weitere vier Aufführungen finden jeweils freitags und samstags am 10., 11., 17. und 18. März mit Beginn 20 Uhr im Pfarrheim Schwarzhofen statt.Der Kartenvorverkauf begann am 16. Januar. Karten zum Preis von 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder bis einschließlich 14 Jahren können in "Angelikas Laden" oder unter der Telefonnummer 0160/95434123 (ab 18 Uhr) erworben werden.