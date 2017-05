Politik Schwarzhofen

09.05.2017

09.05.2017

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße muss die Marktgemeinde in einen saueren Apfel beißen und die Planung in mehreren Punkten überarbeiten. Ein anvisiertes Tempolimit von 30 km/h scheint gestorben.

In der "Phase des Feintunings" (Bürgermeister Maximilian Beer) sind für das Projekt mehrere Änderungen zu berücksichtigen. In der Sitzung des Marktgemeinderates am Montag unterrichtete Beer das Gremium über die Ergebnisse eines Gespräch zwischen dem Markt, Vertretern des Staatlichen Bauamts und der Unteren Verkehrsbehörde sowie der Polizei."Der Kampf um Tempo 30 war wohl erfolglos", berichtete Beer daraus. Eigentlich war angestrebt, ein Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2040 in Schwarzhofen anzuordnen. Doch nach Aussage des Bauamts widerspreche das der Rechtslage. Die anvisierte Reduzierung der Geschwindigkeit müsse sich aus der Bauweise der Straße ergeben. Deswegen dürften die Bordsteine auch nicht - wie geplant - als Niederborde gebaut werden, sondern müssten mindestens sechs Zentimeter hoch sein.Ein Knackpunkt waren auch die vorgesehenen Pflasterflächen auf der Fahrbahn. Bei diesem Belag sei ohne Tempolimit eine Lärmerhöhung durch den Straßenverkehr zu erwarten. Wenn der Markt auf die Pflasterung bestehe, müsse er den Einbau selbst vornehmen - und dann auch die Haftung und den Unterhalt übernehmen. "Die Nachteile überwiegen", stand für den Bürgermeister fest, auch wenn ein Pflaster das Straßenbild durchaus aufgewertet hätte. Ein Fragezeichen steht noch hinter einem geplanten Zebrastreifen."Da bleibt aus den Arbeitskreis-Sitzungen nicht mehr viel übrig", kommentierte Ratsmitglied Martin Ruider (CWU). Er lehne es ab, dass der Markt die nötigen Umplanungen bezahlt. Vielmehr sah er den Schwarzen Peter beim Planungsbüro, dort hätte das anvisierte Vorgehen bereits vorher abgeklärt werden müssen. Bürgermeister Maximilian Beer sprach sich dafür aus, bei eventuellen finanziellen Nachteilen "nicht alles durchzuwinken". Die Verwaltung werde "ein wachsames Auge darauf haben, was auf uns zukommen wird".Mit der Gegenstimme von Martin Ruider billigte das Gremium das weitere Vorgehen. Vorgesehen ist, dass die Planung bis zum Herbst fertig vorliegt, die Ausschreibung der Maßnahme soll über den Winter erfolgen. Ab Pfingsten 2018 soll der Bau "möglichst in einem Zug" über die Bühne gebracht werden.Durch den Einbau von Engstellen sollen bei der Staatsstraßensanierung Flächen für zusätzliche Gehwege geschaffen werden. Wie sich diese auf den Verkehr auswirken, soll demnächst in einem Feldversuch getestet werden. Wie der Bürgermeister mitteilte, werden die provisorischen Engstellen am kommenden Montag, 15. Mai, markiert, und am Tag darauf die Leitschwellen eingebaut, mit denen die neue Verkehrssituation herbeigeführt werden soll. Nach zweiwöchiger "Einlaufphase" soll der Verkehr von 30. Mai bis 1. Juni per Video überwacht und am 2. Juni die Engstellen wieder abgebaut werden. Drei Wochen werde es dauern, bis die Auswertung vorliegt. SPD-Rat Andreas Immervoll, der sich in der Sitzung zu Wort meldete, hätte es gerne gesehen, wenn auch der Ist-Zustand überwacht und in die Bewertung mit einbezogen werde.Nachträglich genehmigt wurden zwei Aufträge, die für den Verkehrsversuch vergeben worden waren. Mit der Verkehrsüberwachung der Engstellen samt Auswertung wurde die Firma Geovista (Bayreuth) zum Preis von 1960 Euro bestellt, für den Auf- und Abbau der Engstellen holt sich der Markt die Firma Tiepner aus Ölsnitz mit ins Boot. Deren Angebotspreis lag bei 2290 Euro, für Beschilderung und Material werden zusätzlich 11,50 Euro pro Tag fällig. Die Leitschwellen stellt das Straßenbauamt Amberg-Sulzbach kostenlos bereit.